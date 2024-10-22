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貿發：減酒稅惠多行業 宜看遠 下月首大型展覽 烈酒商增兩成

【明報專訊】香港國際美酒展下月7日起一連3日在會展舉行，是政府減烈酒稅迎來的首個大型交易會。今屆有20國家和地區逾600個展商。貿發局副總裁張淑芬說，今年有逾兩成參展商銷售烈酒，而烈酒參展商數量較上屆增約兩成。不過，有展商稱大部分產品無法受惠於減稅，減稅也無助推動夜經濟。張淑芬認為，減稅不僅提高本港高端烈酒貿易，同時帶動拍賣、儲倉及集散分銷等行業，令本港成為「引進來、走出去」的酒類交易及貿易推廣平台，建議社會「看闊、長遠一點」。

今屆展會將展示各地烈酒，其中內地參展規模較上屆升六成；另設逾40項烈酒相關活動，如探討本港烈酒市場研討會等。張淑芬稱，減酒稅有正面及積極作用，提高本港競爭力，舉例受惠於2017年CEPA條款，經本港轉口往內地全部42個關區，紅酒享有即時清關安排，料長遠與烈酒相關貿易措施亦會優化。

逾600展商 內地參展規模升六成

根據貿發局，今年首8個月本港烈酒總出口約36.6億元，較去年同期增約16.2%；進口價值則約39.8億元，較去年同期增約2.7%。

其中一個展商​​紅醇坊，職員Teresa透露，今屆將銷售以杜仲子等釀製的愛爾蘭氈酒「東方之心」，在進口約800瓶產品中約六成已預售，料今屆成績理想。本港2008年起撤銷紅酒稅，她稱產品未能受惠，認為紅酒飲用量較烈酒多，若以健康為由有限度寬減烈酒稅屬不公平，惟仍尊重當局做法。

政府上周刊憲，進口價200元以上烈酒，首200元仍要繳100%稅，200元以上部分的稅率減至10%。酒商依貴雅銷售總監霍偉文稱，公司銷售的白酒「汾酒」受惠減稅，料措施促進高端烈酒貿易。他稱公司仍有已課稅產品存貨，料最快12月起發售減稅產品，其中2000元汾酒可減至1300至1500元，視乎營運成本等調整。

批發商稱少於一成產品受惠 盼逐步放寬

本地批發商兩益有限公司參展產品包括波本威士忌，因應亞洲對年份較敏感，陳年8年以上的資訊均貼於酒瓶。品牌經理Calvin稱，少於一成產品受惠於減稅，將陸續調整零售價，期望當局逐步放寬，促進不同價格烈酒貿易。

參展數年的經銷商Drinks99是次主要銷售墨西哥龍舌蘭酒。因應減烈酒稅，負責人Simon稱計劃空運小量高端烈酒樣本，測試本地市場興趣；以1萬元烈酒為例，或因減稅而降至6000至7000元。他透露公司生意恢復至新冠疫前八成，因疫後市民減少夜生活，加上部分客戶移民及訪港旅客減少等，市場銷量欠理想，但正逐步恢復，料展期生意較往年增約一成。

相關字詞﹕酒稅 貿發局 烈酒稅 香港國際美酒展

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