醫局高層偕夫超市盜竊上訴駁回

兩名上訴人為趙名宇及莊慧敏，去年4月，趙及莊在裁判法院被判罪成後，原審裁判官梁雅忻判兩人各罰款5000元。

官不認同警誤導認罪

對於上訴方指因為警員提到沒有掃描貨品「都係偷㗎」及「有意無意冇分別，總之冇畀錢帶離超市就係偷」的說話，令兩名上訴人被誤導下招認涉案貨品「偷嚟自己食」；惟高院判辭指，警員已否認說過這些話，在場保安員亦表明對這些說話沒有印象，故上訴方難以確定警員曾誤導，何况兩名上訴人自行簽署確認上述招認，在錄影會面語氣平和，不見二人受誤導或要配合警方。

上訴方亦稱兩名上訴人在警署內被剝奪聯絡長女的權利，原審裁判官認為警員要求疑犯關掉手機是一般做法，以防有人通風報信，兩名上訴人有權要求警方協助聯絡家人或律師，故不存在被剝奪權利，姚官判辭指出原審裁判官的相關裁斷穩妥。

上訴方提出兩名上訴人不是有意挑選昂貴食材以不付款，而是當時自助付款機面對的貨品擺放混亂，令二人掃描貨品時遺漏；姚官則稱貨品雖擺放混亂，但已付款貨品總值約687元，未付款貨品有9件卻總值1600元，單計一盒未付款的海膽刺身值約900元，超出已付款貨品的價值總和，故總付金額為600多元時怎能足夠付清所有貨品，加上從超市閉路電視片段可見，二人專注於掃描及處理貨品，有默契地共同盜竊。

【案件編號：HCMA 223/23】