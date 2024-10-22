屢姦未成年親女 父囚17年 憂致懷孕停施暴抹黑事主淫蕩 官斥禽獸不如

被告K.K.W（現60歲）曾從事點心師傅，有一子一女。根據案情，事主X就讀小五至中二期間，曾被迫隔着保鮮袋舔被告的下體，以及多次被迫性交，痛苦不適。X知道被告對她做出「父親唔應該做嘅行為」，但因擔心家庭破裂才一直啞忍，成年後始鼓起勇氣揭發事件。

高院法官郭啟安表示，創傷報告顯示X患上創傷後壓力症，她被性侵後自覺不完整及厭惡被告，多次自殘及萌生輕生念頭，至今害怕與異性接觸。X對被告沒有悔意感到氣憤，冀法庭判其父親較長刑期。

求情稱「對家人貢獻一生」

官斥厚顏無恥 破壞家庭

郭官引述辯方求情說，被告遭揭發後獨居露宿者之家，他將40萬元強積金儲蓄當中30萬元留給長子，餘下10萬元交託友人投資。被告稱對家人貢獻一生，冀輕判以盡早一家團聚。心理專家報告則稱被告為人自我及欠缺反省，自稱顧家時卻只說「會畀家用」，專家對被告個人道德及價值觀表示關注，對他會否改過表示存疑。

專家指自我 質疑會否改過

郭官就量刑表示案情令人髮指，被告辜負女兒的信任，為一己私慾多次性侵X，其行為禽獸不如，泯滅天良，至X讀中二時因害怕她會懷孕才猛然醒覺，停止性侵。被告把X當作性慾發泄工具，以彌補其破損的婚姻關係，並抹黑X成淫娃蕩婦。被告在定罪後沒向X表示悔疚或尋求原諒。

郭官指被告厚顏無恥地稱一生都對家庭貢獻，冀早日獲釋與家人團聚，但實際是他一手摧毁家庭及女兒幸福，故不接納其求情說辭，經考慮以上因素後判被告監禁17年。

【案件編號：HCCC 48/23】