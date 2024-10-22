明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

填料庫工人墮海失蹤 海空搜索暫無果

【明報專訊】屯門昨發生墮海失蹤意外。在岸邊負責助船繫纜繩的男工，昨午在望后石附近填料庫工作時疑失足墮海，工友拯救不果。消防、水警、海事處及政府飛行服務隊直升機海空搜索，至今凌晨仍未有發現。

墮海失蹤24歲本地男工姓冼，現場為屯門龍門路第38區填料庫。昨中午12時許，冼於海邊工作期間疑失足墮海，警方接獲公司職員報案。水警輪、消防輪、消防潛水快艇及海事處船先後到場，分別在附近海面搜索，消防蛙人下潛搜尋，政府飛行服務隊直升機在上空盤旋協助，暫時未有發現。消息稱，墮海工人當時身穿反光衣及戴有安全帽。

土拓署外判管理 已停工檢視安全措施

填料庫由土拓署外判商管理。土拓署發言人表示，署長方學誠高度關注分判商工人意外墮海失蹤事故，署長已指示工程團隊全力配合各部門搜救工作，並全面檢視相關工作安全措施，防止類似事故，事發後已即時停止相關工作，並已圍封現場，承建商已將事故通報勞工處，並已接觸涉事工人家屬提供協助。海事處發言人稱，接獲通知後已即時派員到場了解及跟進。勞工處稱已展開調查。

據了解，填料庫經常有船靠泊，將沙石運至對岸三跑工程地盤，該失蹤工人約一個月前由外判商聘請為水手，主要負責協助停泊船的纜繩掛在繫纜樁。據悉，冼與工友將靠岸船前後纜繩掛在纜樁，兩人往另一艘船時，工友突發現背後的冼失去蹤影，有船員稱冼墮海，工友曾拋下水泡嘗試拯救但不果。

根據勞工處與海事處的水上/岸邊建築工程安全指引，如工人有墮水風險，應獲提供並穿上救生衣或助浮物；如從船邊或其他暴露位置施工，而可合理地預見該處會有墮下或被海浪冲向船外的危險，便須沿該處的邊緣位置提供附有足夠長度救生繩的救生圈。

相關字詞﹕墮海 屯門

上 / 下一篇新聞

住粵院舍 每年資助門診1萬住院3萬 「廣東計劃」11間分佈5市 孫玉菡：長者北上是「雙贏」
住粵院舍 每年資助門診1萬住院3萬 「廣東計劃」11間分佈5市 孫玉菡：長者北上是「雙贏」
關愛隊資助增半 「全用於服務」
關愛隊資助增半 「全用於服務」
機場貴金屬庫擬擴 150逐步增至千噸
機場貴金屬庫擬擴 150逐步增至千噸
公僕育兒假「平衡家庭人手需要」 子女定3歲以下因學前照顧多 有議員指3天少
公僕育兒假「平衡家庭人手需要」 子女定3歲以下因學前照顧多 有議員指3天少
屢姦未成年親女 父囚17年 憂致懷孕停施暴抹黑事主淫蕩 官斥禽獸不如
屢姦未成年親女 父囚17年 憂致懷孕停施暴抹黑事主淫蕩 官斥禽獸不如
鏡騷監製：憂超支超重 舞台減一半屏幕 指掛索等非被告所屬藝能提供 開會計算決定掛6屏
鏡騷監製：憂超支超重 舞台減一半屏幕 指掛索等非被告所屬藝能提供 開會計算決定掛6屏
失工作能力 阿Mo入稟索償僱主
失工作能力 阿Mo入稟索償僱主
前一哥曾偉雄獨立屋遭爆竊
前一哥曾偉雄獨立屋遭爆竊
終院非常任法官包致金鄧楨延任3年
終院非常任法官包致金鄧楨延任3年
醫局高層偕夫超市盜竊上訴駁回
醫局高層偕夫超市盜竊上訴駁回
貿發：減酒稅惠多行業 宜看遠 下月首大型展覽 烈酒商增兩成
貿發：減酒稅惠多行業 宜看遠 下月首大型展覽 烈酒商增兩成
貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客
貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客
港初企反洗錢AI 執法部門應用
港初企反洗錢AI 執法部門應用
央企旗下檢測認證機構 進駐河套設一站式服務
央企旗下檢測認證機構 進駐河套設一站式服務
膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管
膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管
第二份簡屋合約獲批 牛頭角兩項目逾2400伙
第二份簡屋合約獲批 牛頭角兩項目逾2400伙
48歲男打復必泰後亡 醫生：或誤診心肌梗塞
48歲男打復必泰後亡 醫生：或誤診心肌梗塞
大坑西邨餘11人拒遷 12．16聆訊
大坑西邨餘11人拒遷 12．16聆訊
電腦禁WhatsApp 有部門「清水機」連外界 政府保安指引將生效 Gmail微信同受限
電腦禁WhatsApp 有部門「清水機」連外界 政府保安指引將生效 Gmail微信同受限
毆打勒索兩嫖客 兩男判囚援交女更生
毆打勒索兩嫖客 兩男判囚援交女更生
九巴撼欄車頭劏開 車長輕傷停職
九巴撼欄車頭劏開 車長輕傷停職
灣區熱搜：粵38條撐生物醫藥發展 解初企痛點 加快建實驗室等平台 促進公院創新藥械臨牀試驗
灣區熱搜：粵38條撐生物醫藥發展 解初企痛點 加快建實驗室等平台 促進公院創新藥械臨牀試驗
灣區熱搜：藥械通縮審批時間 推醫藥數據跨境
灣區熱搜：藥械通縮審批時間 推醫藥數據跨境
灣區手記：長假期 ／文：尚東美
灣區手記：長假期 ／文：尚東美
【Emily】總商會擬下年率團訪美 林健鋒話助除對港誤解
【Emily】總商會擬下年率團訪美 林健鋒話助除對港誤解
【Emily】立會議員10．1起加薪1.8% 月多1920元 酬酢亦加
【Emily】立會議員10．1起加薪1.8% 月多1920元 酬酢亦加
【Emily】陳紹雄孖梁文廣開議辦 何永賢讚助推房策
【Emily】陳紹雄孖梁文廣開議辦 何永賢讚助推房策
【Emily】海洋公園歷險主題區 信德探險旅遊公司營運
【Emily】海洋公園歷險主題區 信德探險旅遊公司營運
【Emily】科大伙內地電池龍頭 搞環保科研人才合作
【Emily】科大伙內地電池龍頭 搞環保科研人才合作
【Emily】多媒體藝術融入舞台 日本舞團下月港演出
【Emily】多媒體藝術融入舞台 日本舞團下月港演出