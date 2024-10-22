填料庫工人墮海失蹤 海空搜索暫無果

墮海失蹤24歲本地男工姓冼，現場為屯門龍門路第38區填料庫。昨中午12時許，冼於海邊工作期間疑失足墮海，警方接獲公司職員報案。水警輪、消防輪、消防潛水快艇及海事處船先後到場，分別在附近海面搜索，消防蛙人下潛搜尋，政府飛行服務隊直升機在上空盤旋協助，暫時未有發現。消息稱，墮海工人當時身穿反光衣及戴有安全帽。

土拓署外判管理 已停工檢視安全措施

填料庫由土拓署外判商管理。土拓署發言人表示，署長方學誠高度關注分判商工人意外墮海失蹤事故，署長已指示工程團隊全力配合各部門搜救工作，並全面檢視相關工作安全措施，防止類似事故，事發後已即時停止相關工作，並已圍封現場，承建商已將事故通報勞工處，並已接觸涉事工人家屬提供協助。海事處發言人稱，接獲通知後已即時派員到場了解及跟進。勞工處稱已展開調查。

據了解，填料庫經常有船靠泊，將沙石運至對岸三跑工程地盤，該失蹤工人約一個月前由外判商聘請為水手，主要負責協助停泊船的纜繩掛在繫纜樁。據悉，冼與工友將靠岸船前後纜繩掛在纜樁，兩人往另一艘船時，工友突發現背後的冼失去蹤影，有船員稱冼墮海，工友曾拋下水泡嘗試拯救但不果。

根據勞工處與海事處的水上/岸邊建築工程安全指引，如工人有墮水風險，應獲提供並穿上救生衣或助浮物；如從船邊或其他暴露位置施工，而可合理地預見該處會有墮下或被海浪冲向船外的危險，便須沿該處的邊緣位置提供附有足夠長度救生繩的救生圈。