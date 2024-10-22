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公僕育兒假「平衡家庭人手需要」 子女定3歲以下因學前照顧多 有議員指3天少

【明報專訊】最新《施政報告》提出明年4月起公務員可就每名3歲以下子女，每年享有3天育兒假。公務員事務局長楊何蓓茵預料措施將惠及約1.2萬名公務員。被問到育兒假的子女年齡及日數制定標準，她說屬平衡家庭友善措施及部門運作需要而作出的審慎決定。另外，公務員紀律方面，她提及2023/24財政年度有51宗公務員被免職個案，較過去5個財政年度每年平均39宗為高。

明報記者

楊何蓓茵昨出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會交代《施政報告》措施。勞聯立法會議員林振昇關注公務員育兒假對政府財政及人手有何影響，倘影響不大，建議育兒假增至5日，並擴至育有5歲或以下子女的公務員。

楊太回應稱，因3歲前是學前兒童，料所需照顧較多，故定為3歲。她稱截至今年9月30日，約1.2萬名公務員育有3歲以下子女，其中育有一名3歲以下子女的有11,283人，育有兩名子女的有679人，育有3名子女的有5人。她又表示私營機構育兒假的先例不多，措施實行後會適時檢討。

郭偉強比較星洲 育7歲或以下子女放6天

工聯會議員郭偉强質疑如何制定育兒假年齡及日數，形容3日育兒假保守，指新加坡過往生育率與香港同樣低，但當地政府現為育有7歲或以下子女的公務員提供6日育兒假。楊太說有關措施需平衡部門人手及運作需要，不希望因此造成部門人手調配困難，故需保持審慎態度，至於未來會否增加假期日數，則需視乎實際成效。

上年度51公務員被免職 多於5年平均39人

金融界議員陳振英認為公務員育兒假，以及於5個節慶日或前夕中最多3日提早最多兩小時下班等新措施均附帶條件，指商業機構普遍有生日假，讓僱員選擇假期日子，問當局會否為公務員引入生日假。楊太稱，新制公務員假期日數與私營機構相比並不少，需考慮政府財政負擔，「暫時（增加全體公務員假期）空間似乎不大」。

另外，《施政報告》提出改善公務員紀律機制，政府計劃明年就初步方案諮詢公務員敘用委員會。楊太稱，2023/24財政年度公務員被免職個案已有51宗，較之前的5個財政年度，即2018/19年度至2022/23年度每年平均39名為高（見表）。

楊太稱公務員事務局本月起要求所有部門加強監察對試用期或試任期內的公務員所採取的簡易紀律行動，確保該公務員在獲長期聘任前，部門能就其不當行為及時處理。

（2024年施政報告）

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