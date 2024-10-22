關愛隊資助增半 「全用於服務」

檢討服務範圍 或增減隊數

現時關愛隊每小隊在兩年合約期內總資助額為約80萬至120萬元，下一期起將增至平均150萬元。麥美娟昨在《施政報告》措施記者會稱，關愛隊成立至今共探訪約23萬戶長者及有需要家庭、舉辦逾萬場地區活動，已達設立目的，當局決定恆常化關愛隊服務並增加資助。她強調關愛隊一直無償服務社區，「出錢出力」，是次增撥的資源全數用作提供服務。

建制派過去一直批評關愛隊資助不足，對於是否面對政治壓力，麥美娟稱當局收到很多鼓勵和支持，認為關愛隊服務有意義、值得擴展。目前關愛隊沿用改制前區議會選區劃分服務區域，共452隊，她說將檢討關愛隊服務範圍，及後決定需否調整關愛隊數目，有機會增減或不變。

青年驛站擬年底營運招標 明年啟用

另外，《施政報告》建議將啟德社區隔離設施改為「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間。麥美娟昨稱正草擬招標文件，期望營運團體具經營旅舍及文創基地的經驗，目標今年底公開招標、明年內有序投入服務。她未有正面回應政府需否投資，僅稱當局冀借助社會力量營運。她稱海外青年來港交流時住宿是一大難題，期望善用啟德「方艙」招待海外青年入住，鼓勵他們來港參與學術、文化等交流。

（2024年施政報告）