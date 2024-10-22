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住粵院舍 每年資助門診1萬住院3萬 「廣東計劃」11間分佈5市 孫玉菡：長者北上是「雙贏」

【明報專訊】《施政報告》提出下月起擴大廣東院舍照顧服務計劃指定院舍至11間，另港府擬分擔參與計劃長者在內地部分醫療費。勞福局長孫玉菡昨公布11間院舍分佈5個內地城市，而每人每年門診費及住院費資助上限分別1萬和3萬元人民幣。被問是否藉支援長者到大灣區養老解決本港人口老化問題，孫玉菡強調是為養老提供更多選擇，若長者自行選擇北上是「雙贏」。

孫玉菡昨公布廣東院舍計劃下月起由4間院舍增至11間，分佈在廣州、佛山、深圳、中山和肇慶，其中6間是香港與內地機構合營，其餘是內地機構營運。《施政報告》另提出每月資助赴粵入住指定院舍的綜援長者5000元，孫確認是上述11間院舍。

對於如何制定資助額水平，勞福局常秘劉焱解釋，目前有自理能力綜援長者入住非資助安老院，政府提供各項資助共逾9000元，若該長者赴粵養老，則可獲廣東計劃約4400元綜援資助，惟不足以支付內地院舍費用，政府遂按差額釐定5000元資助。

被問憂加價否 稱有定案非波動價

被問資助是否足以應付內地指定院舍費用，劉焱稱各院舍收費有差距，但連同廣東計劃共9000多元資助，長者足以入住的院舍「不止一兩間」，「個別可能甚至會有少少零用錢剩低」。她認為毋須擔心院舍加價，11間指定院舍已就收費有定案，「不是一個波動價格」。

安老服務協會前主席陳志育經營廣東院舍計劃目前4間指定院舍之一的佛山「暢享薈」，他說政府尚未就計劃細節及收費接觸他。他以暢享薈為例，一般長者每月收費8000至9000元，包含服務基本上與廣東院舍計劃一致，不會因政府資助而加價。他提到廣東院舍計劃長者每月護理費可達1萬元，綜援長者若能自理，護理費相對便宜。

暢享薈有逾300個牀位，其中200個提供予廣東院舍計劃，陳志育說至今約50人入住，現難預計多少綜援長者入住，會視乎需求增加牀位。

議員憂難做大手術 不滿綜援無醫療資助

政府另計劃為廣東院舍計劃長者分擔報銷內地醫保後需共付的醫療費，孫玉菡昨公布每年門診及住院資助上限分別1萬和3萬元人民幣。他說一般情况下，門診資助足夠一名患高血壓、糖尿病和肺病的長者每月求診一次，並支付全年藥費；住院資助大致能應付長者中風及「跌斷骨」而需住院20多天的費用。

工聯會立法會議員黃國認為，內地門診費用一般100多元人民幣，料門診資助足夠，但憂慮住院資助未能應付大手術開支，舉例俗稱「換菠蘿蓋」的膝關節置換手術在內地收費逾4萬元。他認為北上養老每月資助額肯定低於本港，不會影響公共財政。

孫玉菡昨表明綜援長者入住指定院舍不獲醫療費資助，黃國質疑安排不合理，這批長者同樣有醫療需要，冀政府提供適當補貼。

孫：內地較廉減港醫療負擔 料開支沒增

被問是否透過支援長者到大灣區養老，以解決人口老化問題，孫玉菡稱旨在提供更多選項，同步一直確保香港有足夠資源支援長者。他說內地院舍較便宜，加上長者北上後在本港所需醫療服務等減少，預計新措施不會增加政府開支。

明報記者

（2024年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕跨境養老 安老院 施政報告2024

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