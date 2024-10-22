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灣區手記：長假期 ／文：尚東美

【明報專訊】看今年國慶節的內地新聞，遊戲《黑神話：悟空》取景地之一的山西省臨汾市隰縣小西天景區因遊客太多，當地文旅局因此向不滿的遊客致歉；安徽省黃山景區酒店爆滿，有下不了山的遊客夜宿洗手間，照片頗震撼眼球。

黃金周睡景區洗手間？好像去年也發生過，有輿論歸因於內地年輕人的「窮遊」心態，寧願不租酒店，睡廁所也要留在景區，當然輿論亦肯定有呼籲理性旅遊，合理安排行程等正能量建議。不過老實說，像小西天寺院的大雄寶殿，面積才170平方米不到，最多能同時容納40人而已，面對單日以萬甚至十萬計的旅遊大軍，計個數吧，就當景區24小時不打烊，一天也只有1440分鐘，來1萬人亦要分250批次入內，每批次只有不足6分鐘參觀時間。要說合理安排，似乎怎安排都不太合理。

真的要歸因，大家都很明白就是假期制度的問題，五一、十一、春節長假期對交通還是旅遊住宿都已不能稱之為高峰期而是「癲瘋期」，你說去黃山的不會知道現場很多人嗎？都知道，但沒辦法，就這幾天放假，所謂錯峰，只不過是錯誤地進入高峰。

十一前夕去看廣州樓市情况，原本打算走訪多幾個樓盤，但才下午3時多，市內交通已甚不樂觀。最後上到網約車，司機說本來不想接往市區方向的單，怕進去了就出不來，閒談間大家都感慨，長假前夕的塞車愈來愈早發生，因為大家都要避開下班高峰，寧願提前一兩小時下班離城出遊，結果就是齊心地將高峰時間挪前出現。所以啊，內地長假期景點人多、交通堵死早已不是新聞，景點有序、交通順暢，那才叫新聞。

文：尚東美

相關字詞﹕長假期 假期制度 國慶黃金周 灣區手記 大灣區

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