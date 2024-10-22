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灣區熱搜：粵38條撐生物醫藥發展 解初企痛點 加快建實驗室等平台 促進公院創新藥械臨牀試驗

【明報專訊】廣東省政府早前公布《關於進一步推動廣東生物醫藥產業高質量發展的行動方案》（下稱《方案》），推出38條措施支持生物醫藥產業發展，包括加快建設中試基地（新產品中間試驗場所）等創新平台、促進公立醫院創新藥械臨牀試驗、加快藥械通審批（見另稿）等措施。有本港生物醫藥企業表示，相關政策有助解決生物醫藥初創公司在大灣區發展的痛點。明報記者 陳子凌

廣東省副省長王曦指出，《方案》內容圍繞創新機制、提升產品、集聚產業、營造環境等方面，聚焦行業發展所面對的多種問題。其中在基礎層面上，《方案》提出強化包括實驗室、中試基地等重大創新平台建設，加快科研成果在廣東省落地轉化；由省市聯動，引進培育概念驗證中心、中試平台等服務平台並予以資金支持。

為促進創新藥械的臨牀研究與落地使用，《方案》亦提到，到2027年要建成3至5個具有國內創新引領作用的臨牀研究平台，展開一批創新藥械臨牀研究；支持公立醫院創新藥械臨牀試驗，包括與企業合作，就已上市創新藥作「真實世界研究」。《方案》亦提出推動創新藥械在廣東的產業化，包括支持大灣區國家技術創新中心等平台，為創新藥械提供產品試製等服務。此外，要求加快創新藥臨牀試驗的審批進程，完善制定規範臨牀試驗的標準及監管處置機制。

建智庫加強育才 研設投資引導基金

在人才及資金層面，《方案》提出支援措施，包括建設完善生物醫藥專家智庫，加強生物醫藥領域人才培育；針對產業發展的需求調整高校專業結構，設立生物醫藥領域高峰優勢學科。另加大醫藥金融的扶持力度，研究設立廣東省生物醫藥產業投資引導基金，引導金融機構加強對生物醫藥研發、創新、製造等領域的金融支持等。

曾就大灣區生物醫藥產業發展向政府提建議的華港龍生物科技有限公司創辦人伍子龍表示，樂見廣東省推出一系列支援措施解決行業痛點，不過在生物醫藥專項資金扶持、建設合規GMP（世衛制定的生產質量管理規範）生產線平台的着墨未算很多，期待有進一步推進。整體而言，他認為《方案》方向明確，只是參考長三角經驗，措施要見成效、要吸引大藥企到廣東參與孵化生物醫藥初創企業，仍需要時間。

相關字詞﹕華港龍生物科技 藥械通 生物醫藥 大灣區

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