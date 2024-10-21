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陳茂波：發展大宗商品交易 既搶貨也搶貨主

【明報專訊】《施政報告》提出建立國際黃金交易市場，財政司長陳茂波昨在網誌表示，本港黃金交易量持續增加，今年首季較去年同期更增長約20%，認為本港實金交易增長空間大，又稱有業內人士估計現時日均約1億美元的交易量有潛力倍增。他說會先在香港增加黃金倉儲設施，加速擴大貿易、保險、物流等配套業務，其後再探索加大跟內地黃金市場的「對接」。

稱黃金交易有潛力倍增

財庫局早前表示將在年內成立涵蓋業內人士的工作小組，就改善市場交易機制擬定方案。陳茂波說，全球政經前景不穩，黃金是避險投資工具之一，預計隨着地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，全球對黃金的需求龐大；又指黃金定價機制有別一般商品，在金融市場具重要意義。他表示，第一步會先在香港增加黃金倉儲設施，再擴充相關衍生交易，逐步搭建完整生態圈。

除了黃金交易，陳又提到有色金屬等大宗商品交易亦是經濟重要一環，衍生對交易、航運、物流、倉儲等不同環節的需求，認為發展大宗商品交易生態圈，可以成為推動香港國際金融、航運和貿易中心扣連發展的新支撐點。

陳說，短中期是首要是「增量」，促進大宗商品貿易及其衍生的增值服務，既要「搶貨」、也要「搶貨主」，以吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，並會研究稅務等配套，加大企業落戶的誘因。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕黃金交易 有色金屬 施政報告 國際黃金交易市場 陳茂波

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