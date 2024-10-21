籲旅界反躬自省 卓永興倡發展美食夜市

旅遊熱點工作組下月首開會

新《施政報告》提出成立「發展旅遊熱點工作組」，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力旅遊熱點，原定年底前召開首次會議。工作組組長卓永興昨在商台《政好星期天》稱，工作組至少涉7個政策局，特首期望工作組在副司長級領導下提升施政水平和加速做好工作，故下月將召開首次會議，吸納18區及社會各界意見，構思有新意、有吸引力及有執行性項目，再匯聚民間力量及資源。

卓永興說香港擁飲食、島嶼及影視等旅遊資源，政府會從中發展新項目，其中外國遊客最常提及香港美食，舉例可考慮發展一條美食夜市、美食城。他形容18區都有寶藏，例如近日被納入法定古蹟的魯班先師廟，「我在香港居住多年，原來我都不知有這個好東西」，強調工作組會發掘更多類似的寶藏。

被問到旅遊業界不時有怨言稱旅客來港只「窮遊」，卓永興說不可只抱怨為何旅客來港不消費，「他們不是不想花錢，而是要有地方花錢、覺得值得花錢」，認為業界需反躬自省，強調服務質素很重要，舉例他去歐洲某地方乘車由機場往酒店，自覺花費不多，但酒店人員稱他被騙，「真是好掃興」，影響他對該城市的印象。

指郵輪碼頭商業地不多

楊潤雄：重新檢視如何增生氣

文體旅局今年內會公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，當中涵蓋郵輪旅遊發展行動計劃。楊潤雄說，啟德郵輪碼頭一帶商業地方不多，附近有土地由商業用途改為住宅用途，認為是時候重新檢視如何增加碼頭一帶的生氣，以吸引旅客及港人。他又說，啟德郵輪碼頭在疫情前已達預期貢獻，稱大部分郵輪客都經啟德來港。

（2024年施政報告）