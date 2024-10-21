李家超：藉遊行集會顯包容屬「狹隘」 辦座談也可表達

李家超於無綫《講清講楚》表示，現時港人推動香港發展上，「齊心覺得是有進步」，「愈來愈在我這船向同一個方向划艇的人多了」。對於張炳良建議政府鼓勵集會，李家超說「包容並非靠遊行集會，我認為這些是很狹隘」，又指表達意見有很多方法，例如座談會等，最重要是切勿影響他人。

與民主派增交流？

李家超：750萬市民都想向我說什麼

張炳良亦提出推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達成共識。李家超說，政府要做實事，不是「憑把口」，並以《施政報告》諮詢蒐集9000多個意見為例，「任何人都可以辯論，辯論完之後你有咩結論話畀我聽」。被問到會否在符合國安前提下與民主派有更多交流，他說，「每天都有很多人想見我」，「750萬市民都好想向我說什麼，我真是要選擇如何運用時間」，重申包容是聆聽所有人的意見。

湯家驊：包容遊行 未至要鼓勵

湯家驊向本報表示，集會遊行只是其中一種表達方式，「我看不到為什麼政府要鼓勵市民去抗議自己，不是很符合邏輯」，認為政府應接受所有表達方式，包括遊行，「但是未必要去到要鼓勵」。對於現時社會聲音是否足夠多元，他說仍看到不同意見，但部分人會自我審查、憂慮負責辦集會引起的法律問題，「這個不是政府可以強加控制」，不應歸咎於政府。

另外，政府去年簡化工作表現持續欠佳公務員的退休機制，《施政報告》再提及檢視公務員紀律機制。李家超稱方向是再簡化程序、加快處理，認為對整體公務員更公道，又稱絕大部公務員盡忠職守，盡快清除有問題人員可避免問題延續。

（2024年施政報告）