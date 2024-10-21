「倘社會認為登記期一年已夠」 房局：無登記劏房最快2026年底執法

明報記者

翻查資料，最新取締劏房時間表較早前公布的時間表稍早。政府在上周三施政報告公布時，政府消息人士曾透露經立法、登記及改建寬限期，約4年後會開始取締，即超出本屆政府任期。工作組上周四（17日）則於記者會表示，登記期結束後、即最快2026年第四季至2027年第二季，按實際情况決定執法時機。

不合公屋資格者 黃偉綸指可揀「簡樸房」

工作組組長兼副財政司長黃偉綸昨在商台《政好星期天》表示，有關立法框架將於今年12月向立法會交代及展開兩個月諮詢期，預計明年完成立法，劏房登記期為12至18個月，之後寬限期為1至2年，並強調房屋政策需較長時間執行，若方向好，「屆屆政府都做」。他說，寬限期結束後，即2028或2029年，倘有住戶因執法行動而需搬遷，政府屆時有方法處理，符合公屋資格的住戶可上公屋，不符合公屋資格者可選擇「簡樸房」。

何永賢在同一節目補充，若社會認為劏房登記期一年已足夠，任何現有劏房的業主在登記期內不做登記而繼續出租單位，政府最快可以在2026年底、2027年初執法。

料分間單位供應不跌 租金大升可能低

有意見指立法管制劏房後會令租金上升，黃偉綸稱租金水平關鍵是「供與求」，而非改動劏房成「簡樸房」所需的一次支出，由於約七成劏房不需大改動以符合標準，同時容許新「簡樸房」存在，相信分間單位供應短時間內不會跌，而且屆時公屋供應充足，劏房需求將下降，因此估計租金大幅攀升的可能低。

倡允受影響戶住過渡屋 施麗珊促設起始租金

社區組織協會副主任施麗珊認為政府應盡早規劃安置方案，尤其劣質劏房戶，她估計約六七成劣質劏房戶的資產符合公屋資格，惟礙於其他因素未能申請，如單身人士、新來港的雙非家庭等，建議政府按實際情况提供酌情權，讓受影響劏房戶入住過渡房屋或中轉屋。她亦關注劣質劏房戶的負擔能力，稱目前約100平方呎劏房單位租金約4000元，他們日後或未能負擔「簡樸房」租金，故敦促設立起始租金。

（2024年施政報告）

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