證蓄意之外 判決添「罔顧後果」元素 學者憂造成混淆 立場案擴煽動入罪範圍 前檢控官稱上訴可爭議意圖

控方在刑事案件舉證，須證明被告有犯罪意圖。針對《刑事罪行條例》煽動罪，一般要舉證涉事文章、言論或發布者具煽動意圖（seditious intent）。法官郭偉健在立場案推翻羊村案的判決，意味除被告蓄意煽動之外，「罔顧後果」亦構成煽動意圖，須承擔刑責。

「煽動意圖」眾官不同詮釋

兩案未跟羊村案門檻

本報翻查資料，除郭官改變看法，近年法官和裁判官對煽動意圖亦有不同詮釋。自1997年後，共50人和4間公司被控煽動罪，其中6案經審訊後定罪，立場案判辭披露法院如何審視煽動意圖（表1）。綜合判辭，雖然羊村案界定蓄意煽動的門檻，其後裁決的「旁聽師案」和「男警嘲殉職水警案」無採用相同門檻，裁判官認為控方毋須證明被告蓄意煽動；旁聽師案的辯方大律師，曾引用羊村案表示須證明蓄意煽動才可入罪，惟不獲裁判官接納。

6宗煽動案中，立場案是唯一以「罔顧後果」入罪的案件，法官郭偉健認為被告鍾沛權和林紹桐為11篇涉煽動文章提供發布平台，罔顧煽動後果，具犯罪意圖。另有案件如「古思堯抬棺案」，裁判官沒明確提及被告本人的煽動意圖，裁決時側重於字句是否有煽動成分。值得一提的是，上述6宗案由區院法官或裁判官判決，暫不涉及上訴級別法院，法律上不具約束力。

港大法律學院教授楊艾文表示，法院在蓄意煽動之外，增加罔顧後果的準則，看似走回頭路（backtracked），不過兩者都是主觀的心理標準，關乎被告的想法，分別未必很大。在立場案中，控方曾主張毋須證明被告刻意煽動或罔顧後果，楊艾文較認同控方取態，煽動意圖僅指被告擬發布煽動刊物和知悉內容，毋須考慮罔顧後果，以免混淆。

楊艾文：同是主觀心理標準 或差別不大

江樂士則表示，立場案被告是否懷有煽動意圖，相信是上訴的法律議題之一，如被告不服定罪而上訴，外界可等候判決結果。對於目前未有具約束力的判決來定義煽動意圖，他以「快必案」為例，原審法官已裁定被告蓄意煽動，上訴庭毋須再考慮控罪應否包括蓄意煽動，爭議淪為學術討論；上訴庭暫未就羊村案的法律原則表達意見，日後可能在其他案件裁斷。

美國喬治城大學法學院亞洲法中心執行主任Thomas Kellogg指出，立場新聞是一間網媒，要證明編輯蓄意煽動較困難，法官以罔顧後果為門檻，可涵蓋更廣泛的言行。他認為法院擴闊煽動意圖的元素，有關法學理論（jurisprudence）可保留彈性，容易針對不同人或平台；若一套法律較有彈性，自然會削弱確定性；他關注該煽動案定罪會影響新聞界和社會言論空間。

立場案以《刑事罪行條例》的舊煽動罪提控，而該控罪已由《維護國家安全條例》的新煽動罪取代，新罪行加入煽動行為須有煽動意圖的「雙重意圖」寫法（表二）。目前3宗涉及新煽動罪的案件已結案，全部被告認罪判囚，未有出現煽動意圖的爭議。

明報記者 余卓祈