雙杖撐舊患 昔無家者明年闖渣馬 社協助露宿、精神復元者組隊 盼撕下標籤

明報記者 楊晨

雲誠年逾65歲，常騎單車、行山，很難想像精瘦黝黑的他在20歲時便做過腰骨手術，縫了38針，在左腹留下一道10多厘米傷疤，至今出門仍會攜兩根行山杖。談起傷口來歷，雲誠傷感地說自己曾是紮鐵工人，工作時弄傷腰骨，亦因「心靈殘疾」沉迷賭博而傾家蕩產，無奈露宿。

工作傷腰 嗜賭財散淪落街頭

雲誠曾在鷹巢山用石塊搭建臨時居所，離開人群，但他未放棄與人建立連結。10多年前他結識社區組織協會幹事吳衛東，2006年作為「曙光足球隊」成員代表香港參加無家者世界盃。運動改善了雲誠身體情况，亦治癒心靈，如今他會做義工帶公眾探訪無家者，笑言是「防止老年癡呆」，亦盼能減少社會對邊緣社群的誤解。

今次參加跑步隊練習長跑，雲誠自言有壓力，「不可以中途離開，會浪費其他人的準備」，亦擔心跑步會影響舊患，但希望能和相識多年的朋友一起嘗試改變，放下心結。

放不下心理包袱 冀像正常人跑

本月7日，社協跑步隊在深水埗運動場首次練習，雲誠撐着行山杖完成教練訂立的4圈目標。他跑步時未卸下裝着「家當」的兩個腰包，慨嘆自己難信任他人，但明白相比於行山杖和腰包，更放不下的是心理包袱，「希望可以見到自己只著一件衫、一條褲跑步，像個正常人般跑步」。

不同於雲誠，嘉文有着胖乎乎的臉，笑起來眼睛瞇成一線。體重近兩百磅的他，近年出現血壓較高的問題，目標是今年聖誕前減重5公斤。吳衛東認識嘉文多年，笑言嘉文身形曾是如今的一半，所以邀請他加入跑步隊「瘦身」。

另一跑者曾常放棄 今自信堅持到底

46歲的嘉文曾三度露宿，不到廿歲時因和家人關係惡化離家，淪落街頭，後來又因花光積蓄而露宿，現時住在社協宿舍。訓練當日，嘉文跑了3圈半，跑完後藍色T恤已濕透。他本來目標跑1公里，笑言最後超額完成，又說不少街友和社工看到他練跑都面露驚訝，因為他總是「遇到困難，第一個放棄的人」。他有信心能堅持到明年，「自己懶咗咁耐，係時候郁吓」。

嘉文平日會做義工幫助街坊搬家、維修等，本月16日起更成為社協兼職員工。他有許多目標：儲錢、減肥、找工作，並把參加10公里跑視為目標及改變的開始。嘉文說，有時跑完步後會躺在牀上思考未來自己會如何、是否會離開這個臨時居所，「是否可以踏出這一步，重新接觸這個與其他人相處的社會呢？」

社協跑步隊至今有18名邊緣社群人士報名，包括5名無家者和4名精神復元者。他們在義工教練帶領下每周一練跑，直至明年參加渣馬10公里慈善跑。發起人吳衛東說多數邊緣社群沒有運動習慣，而跑步是「運動治療」的方法，且能動員更多人參與，又說會對參與8次訓練的人獎勵一雙跑鞋，希望能培養他們的鍛煉習慣。

跑步隊目標籌到不少於8萬元，用於社協兒童學習及更生就業服務。第一次訓練完結後，跑步隊喊出口號：「社協社協！永不放棄！」吳衛東說，許多無家者有情緒管理問題，容易放棄工作和人際關係，口號是希望他們「人生都不放棄」。