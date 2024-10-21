平機會助少數族裔 錫克廟辦招聘供500職

警當值可戴頭巾 學生稱吸引將報考

被問到警務處近月開始容許有錫克教信仰的警員當值期間戴頭巾及留鬚、會否令他有動機報考，也雲達表示相關政策吸引，準備到警務處攤位申請成為警員，但因全職警員中文書寫能力要求較高，可能只揀要求較低的輔警職位。

城巴經理：重要勞動力 英文文件助融入

參與招聘會的城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業形容，少數族裔在本港人數不少，是非常好的勞動力，而城巴目前約有30名少數族裔車長，主要駕駛啟德及機場路線。黃續稱，為協助少數族裔融入工作環境，公司文件會準備英文版本，並放寬他們當值時的衣著要求，而訓練及待遇則與本地人無分別。

招聘會昨在灣仔錫克廟舉行，場內有5個政府部門（警務處、消防處、民航處、懲教署及食環署）及11間機構設招聘攤位，後者涵蓋金融、酒店、運輸等範疇，例如滙豐銀行、萬豪國際酒店等，提供逾500個職位。平機會主席林美秀期望招聘會可讓少數族裔有更多機會接觸不同職業，不止限於低技術或體力勞動的工作，以改善社會對少數族裔職業上的既定觀念。

同為少數族裔的九龍城區議員利哲宏稱，企業在招聘宣傳上或會忽略少數族裔，建議僱主除了利用傳統方法招聘、例如勞工處發布資訊，亦可利用少數族裔支援中心或關愛隊協助宣傳，令少數族裔更易接觸。