花墟商戶憂重建未完店已滅 關注組指資源錯配 市建：為發展締可塑性

市建局前年發表《油麻地及旺角地區研究》，建議發展旺角成「具文化和社區魅力、歷史底蘊及消閑康樂的動力商貿區」。花墟計劃成為首個重建項目，預計2035/36年落成，共涉6個地盤，毗連洗衣街、花園街、花墟道、休憩空間如界限街遊樂場、苗圃等，涉逾30個街號、樓齡介乎64至76年的唐樓，影響約360人。

花店不捨人情味 促與商戶談安置

花店Frontyard位於重建範圍、樓齡最輕（64年）的太子大樓地下，花店經理朱小姐稱，花墟猶如小社區，生命力和人情味難在其他地方發掘，憶起曾有司機誤將附近花店貨物送到其店門，她和同事特意送回去。她指現時花店逾10名員工均擔心失業，冀市建局在保留花墟特色前提下，盡快和受影響商戶談安置方案。

位於花墟道中段的輝記未被納入重建範圍，負責人梁景輝認為，街頭街尾重建項目如同把花店「困住」，估計生意額將跌六成。花店的花藝師黃小姐說：「等待重建項目完成時，我們已被消滅。」光顧廿多年花墟的鄭小姐說，花墟見證她由不懂插花到成為教會插花師，對花墟重建感可惜。

樓齡逾70未納重建

局方：可發展商負責

花墟重建關注組成員Ada認為計劃有嚴重資源錯配，花墟道38至48號、樓齡逾70年並有火災隱患的唐樓未納重建，反而選擇剛完成大型維修、裝設升降機和消防設備、結構狀况良好的太子大樓。她又指局方將公園、苗圃等具生態價值的大型公共休憩空間納入重建，質疑沒考慮重建的實際需要。本土研究社成員陳劍青認為局方以重建之名，收回大量公家地作住宅和商業用途實為圖利，犧牲花墟特色和居民生活。

市建局回覆稱，規劃重建範圍時樓齡只是因素之一，認為38至48號將來有條件由私人發展商重建。局方又指，由於項目涉收購和補償問題，開展前要保密，事前有委託顧問公司做問卷調查。針對商戶，局方稱正研究預留項目內其他部分地舖，讓合資格花店日後回遷或優先租用；至於安置，一般而言會向受影響商戶和居民提供「樓換樓」或現金津貼方案選擇。