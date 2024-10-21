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港聞二

海關破兩私煙案 共檢2.4億元貨

【明報專訊】海關一連兩日搗破兩宗海路走私香煙案件，共檢獲5300萬支懷疑私煙，市值約2.4億元，應課稅值約1.7億元。檢獲私煙約四成為印有本港警告字句的「白牌煙」，相信偽裝為完稅香煙分銷，行動拘捕7名緬甸籍船長及船員，船長已被控輸入未列艙單貨物罪，今早在西九龍裁判法院提堂。

部分有警告字句 偽裝已完稅香煙

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰稱，上周六早上發現與私煙集團有關的貨船，由珠江口南面海域向大嶼山方向航行，因涉內地海域，兩地採取聯合監控行動；貨船到達珠海桂山島，再向大嶼山航行，海關派出兩艘高速截擊艇截查，但貨船突180度改變航向並加速離開，海關追至要求貨船停航不獲理會。

兩地聯合監控 海關截擊貨船

關員在確保安全情况下強行登船，要求船長提交載貨船艙單，船長未能交代貨物資料，海關打開船上4貨櫃搜查，檢獲4200萬支未完稅香煙，市值約1.9億，拘捕緬甸籍船長及船員共7男子。調查顯示私煙集團僱用多艘「曬水艇」，在海面監視海關行動。船上只有4個貨櫃，無其他貨物，其中兩貨櫃內檢獲的2000萬支私煙為「白牌煙」，其餘兩貨櫃為傳統私煙。海關稱，市場「白牌煙」銷售已受控制，惟留意到有不法分子將印有健康警告的「白牌煙」偽裝已完稅煙，以可觀利潤招攬零售商協助分銷；海關會繼續留意「白牌煙」市場動態，籲市民勿購買來歷不明、價格異常的香煙。

另外，海關上周五在葵涌海關大樓驗貨場檢查從台灣抵港、報稱載有回收金屬的40呎貨櫃，其後在貨櫃檢獲1100萬支私煙，市值約5000萬元，應課稅值約3600萬元。海關發現貨櫃報稱轉口到佛山，懷疑有人故意將私煙偽裝成轉口貨，減低被截查風險，相信貨櫃抵達本港碼頭後會以不同理由更改貨物目的地，例如需在港檢疫，以將私煙偷運入港。

相關字詞﹕私煙 海關

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