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動植物公園累計11猴亡 一隔離治療情况反覆

【明報專訊】香港動植物公園昨再多一隻松鼠猴死亡，自上周日（13日）至今累計共有11隻猴子死亡，目前仍有一隻白臀長尾猴接受隔離治療。康文署前晚在公布第十隻猴子死亡時，始披露上周三多兩隻松鼠猴因反應異常被隔離，文體旅局長楊潤雄昨被問及為何沒主動公布時解釋，動物接受隔離是正常情况，強調再有猴子死亡時已立即宣布。

被問何沒主動公布 楊潤雄：隔離是正常情况

動植物公園上周日有8隻猴子同日死亡，包括一隻白臀長尾猴、一隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴；翌日多一隻白面僧面猴離世。前日及昨日再有兩隻松鼠猴先後死亡。楊潤雄昨早說，得悉被隔離的猴子情况反覆，會小心照顧、監察，園內70多隻哺乳類動物很正常，沒再出現異常情况。楊潤雄稱，前日已就再有猴子死亡與相關部門再開會及到現場視察，認為目前園內做的工作暫時足夠。

康文署昨晚7時發稿交代多一隻松鼠猴離世，該署稱會繼續關閉動植物公園的哺乳類動物區，以監察園內動物健康，並繼續為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意自身的身體狀况，現時相關人員的健康正常。

設有「猴子樂園」的嘉道理農場暨植物園回覆本報查詢稱，農場共有5隻獼猴、兩隻狨猴及兩隻懶猴，又稱動植物公園位置遠離嘉道理農場，無迹象顯示需檢測，但會密切監察。

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