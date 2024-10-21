走塑限期到 環署稱先查售賣點

索餐具客人減 餐室稱只是習慣問題

本報記者昨到訪銅鑼灣及灣仔多間連鎖茶餐廳、小型食肆及茶飲店觀察，發現大部分已轉用環保餐具或紙飲管。位於灣仔的九龍餐室主任陳小姐表示，餐廳的外賣膠餐具庫存在適應期已清理，並轉用環保餐具，而大部分食客在政策實施後，要求拿餐具的情况確實較以往減少，認為食肆不提供膠餐具造成的不便，只是市民未習慣的問題。但陳稱仍收到客人反映，指環保餐具的效能較差，例如難以用木刀切割食物，而餐廳曾物色過其他環保製造商的產品，但類型和效能都大同小異，冀未來有更多新產品出現，能為客人尋找更好的環保餐具。

一家主打台日式便當的食肆負責人王先生亦說，在法例實施早期已將膠餐具的庫存用完，而餐廳過往及現在都會主動派發餐具給客人，未見轉用環保餐具後成本上升或下降的情况，但同意措施實施後，市民不要求餐具的情况增多。

仍派膠飲管 茶飲店：只剩小量

位於銅鑼灣的一家連鎖茶飲店，昨營業時仍提供受管制的膠飲管，職員表示公司目前只剩餘小量庫存，今天起不會再向客人提供，以紙飲管替代。對於如何處理剩餘飲管，職員稱暫未收到通知，但預計會送回公司，統一回收。

環保署表示，適應期完結後，執法重點將優先在源頭供應層面着手，確保售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品。部門會先巡查適應期內仍未合規的店舖，如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內改善；若其後仍未有改善，將發出定額罰款通知書。至於餐飲和酒店業等，環保署會在收到投訴後再巡查。

環署：倘收投訴 會巡查餐飲酒店等

環保署又提醒，新法例實施至今，環保署的「綠色餐具平台」上的供應商數目已由60多間增加至150多間，非塑膠替代產品的數量也由1000多款增加至1700多款，替代餐具的選擇增加，價錢也較法例實施前下降。