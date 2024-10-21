AI胃鏡找瘜肉 中大首試用 同類腸鏡已證成效 盼早辨胃癌減漏診

料半年內臨牀研究 冀廣泛應用

胃癌是香港第六大常見癌症。據香港癌症資料統計中心數字，2021年本港有超過1300宗胃癌新症，逾600宗死亡，發病死亡率高近五成。中大醫學院長趙偉仁引述研究指全球胃癌約有6%漏診風險，早期胃癌更難覺察。趙解釋，胃癌瘜肉比一般蘑菇形的瘜肉扁平和細小，亦無明顯顏色變化，加上內窺鏡的視野不清晰，醫生未必能檢查清楚，而醫院人手不足，每名醫生診斷大量個案，容易因疲勞而漏診。

趙偉仁續稱，倘能在早期識別胃癌，其5年存活率高達97%，同時能避免「開大刀做手術」，使用胃癌內鏡便能切除瘜肉。

中大醫學院3年前引入AI系統輔助大腸鏡檢查，發現系統能有效提高約四成的大腸腺瘤檢測率，遂與日本奧林巴斯合作把AI系統應用於胃癌檢查。趙偉仁指出，系統由10所中心的日本專家研發，深度分析逾10萬張日本胃癌內鏡影像。除能定位可疑胃癌瘜肉，亦能自動捕捉影像，助內視鏡檢測和診斷，甚至能快速判斷腫瘤是否良性。趙形容系統就像「師傅」，能「傍住醫生」篩查胃癌，做到「寧濫勿缺」，減漏診風險。

偵測「快過我隻眼」 對資淺醫生幫助大

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智則形容「AI快過我隻眼」，能提供具體實時指引，令醫生更有系統地學習，尤其對資歷淺的醫生有幫助，同時AI能連接現有內鏡儀器，相信能方便快捷地投入臨牀研究。

團隊透露將和威爾斯親王醫院合作，半年內開展首階段臨牀研究，邀請過百名曾患胃癌、有家族病史或有胃癌風險的高危患者接受AI系統篩查；第二階段則邀請過千人做對比研究，比較有使用和沒使用AI系統的醫生胃癌檢測率是否有分別。團隊期望能盡快收集數據，協助日後在公院使用。