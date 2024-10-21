灣區熱搜：廣州泊位錯配「一位難求」 政協倡舊車場改建多層車庫

雖然近年來廣州市政府先後制定《廣州市停車場條例》、《關於推進城市停車設施建設的若干措施》，頒布實施《廣州市停車場專項規劃（2020-2025年）》等文件以增加停車位，但停車難未有明顯改善，尤其老城區和中心城區土地資源緊絀。廣州市政協委員譚國戩建議，可將醫院、商住樓和文化街區的現有停車場改造為多層停車庫，以最大限度使用停車空間。

擬改善停車場網上資訊平台

此外，雖然年前廣州市交通運輸局推出「廣州泊車」微信小程序，提供4200多個停車場共200多萬個車位的實時信息，但使用率未見踴躍，註冊用戶只有185萬人。事實上，對比深圳市推出的公共智慧停車平台，「廣州泊車」只有停車場位置、收費、車位總數及剩餘數量的資訊，功能相對簡單。廣州市交通運輸局副局長鄒小江早前出席電台節目表示，將提升改善「廣州泊車」系統功能，包括蒐集更多停車場數據，提高資訊準確度和實時情况，以及增加更多便民功能，例如停車費價格高低、距離遠近等排序提示。