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灣區熱搜：深圳新停車App 實時搜電樁預約泊位 集全市8921公共車場 列剩餘車位可導航

【明報專訊】停車位不足不單是香港車主面對的難題，像深圳及廣州這些汽車保有量龐大的城市亦不例外。為解決「停車難」問題，深圳市交通運輸局推出公共智慧停車平台，納入全市8921個公共停車場。平台除免費提供停車場位置、剩餘車位及收費等信息，還可預約停車，此外亦能透過篩選功能選擇有歐標充電樁的停車場，便利港車北上。

明報記者 司徒聰穎 陳子凌

公共智慧停車平台現已在「i深圳」手機程式及微信公眾號上線，使用過程不複雜，以微信公眾號為例，直接點擊「智慧停車」便可查看停車場具體位置，地圖上不同顏色的「P」字則代表當前停車場尚餘車位多寡，例如綠色代表車位充足，紅色代表停車場已滿。點擊停車場的話，還可進一步看到停車場車位總數、剩餘車位數量、收費信息、營業時間等，有需要還可啟用導航功能。

電樁可篩快慢歐標 利港車北上

此外，為便利車主選擇合適停車場，平台設置篩選功能，除能以車位情况、是否營業篩選，也能選擇有充電設備的停車場，還能進一步細分有否超充、快充、慢充，或者可對應香港電動車的歐標充電設備，對於港車北上者會是十分方便的功能。

除實時車位資訊，平台亦提供車位預約服務，車主可提前預約目標停車場1小時內的車位，例如在8時可預約8至9時之間車位，餘此類推。車主每日最多可預約兩次，亦可在預約入場時間之前取消預約，但每日上限取消3次，每月累計最多取消5次，超過不能再預約；若沒提前取消則按違約處理，每月最多違約3次，超過的話當月不能再預約。

本報記者早前實測平台準確程度，在南山區學府路一帶按平台定位均能準確找到顯示的數間停車場，收費資料也無誤。有車主表示，若駕車去不熟悉的區域，這個平台能省去不少找停車場的時間。

設「錯峰停車」服務 商廈車主雙贏

除幫助車主找停車場，平台還推出「錯峰停車」服務，進一步解決市區泊車難問題。這項服務是針對一些舊區、住宅區、城中村等地方往往晚上車位難求，而附近商業大廈卻可能大量車位閒置，由局方牽頭，鼓勵引導寫字樓、商場、超市等停車場在夜間時段以月卡等形式給予停車優惠，吸引周邊有停車需求的住戶。

目前，平台已納入526個提供錯峰停車服務的停車場，共約12.8萬個車位，車主可通過平台按月或按次網購車位，例如寶安區的安信大廈停車場一般月費為350元（人民幣，下同），選擇錯峰停車，平日晚上7時至次日早上8時夜間車位月費只要150元，若包括周六日及節假日則每月200元。

相關字詞﹕手機程式 停車場 深圳 大灣區

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