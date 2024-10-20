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從護養院吊機滑出 八旬翁留醫兩周亡 院方：長期病惡化離世

【明報專訊】醫管局轄下赤柱舂磡角慈氏護養院上月18日發生天花吊運機吊索意外，83歲長期臥牀病人滑出跌倒受傷，送往東區醫院治療兩周後死亡，院方一直未有公布事故，昨日有媒體報道始曝光。本報向醫院查詢獲確認曾發生意外，未有回應是否涉及人為疏忽，稱事發後已提醒職員必須按照安全指引操作吊運機系統，並安排職員參加相關培訓及評核。院方強調病人是因自身長期病患惡化離世。警方昨稱月初接獲醫院通知死亡個案。

警方回覆稱，本月7日接獲柴灣樂民道一醫院通知一宗死亡個案，83歲男子上月18日清醒送往醫院治理，本月3日約下午3時證實死亡，死因有待驗屍後確定，案件列為「死亡報告」，由赤柱分區雜項調查隊跟進調查。

稱已通報事件致歉

未回應涉人為疏忽否

舂磡角慈氏護養院回應查詢時承認，一名長期臥牀病人9月18日使用天花吊運機運送時從吊運機吊索意外滑出跌倒受傷，其後轉送東區醫院治療，留醫期間情况穩定，本月初病人因自身長期病患惡化離世。

院方又稱即時停用有關吊運機、安排承辦商全面檢查，並要職員重溫使用天花吊運機正確操作程序及安全守則。院方說非常關注事件，已向家屬致歉並透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，惟未正面回應是否涉及人為疏忽及有否職員須問責。

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