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台升學展公校缺席剩29私校 展商稱查詢減

【明報專訊】本月共29間台灣私立大學來港參加升學展，較以往最多近百間大學參展大減，有參展商稱今年查詢亦較往年少，另有到場了解升學資訊的高中教師稱，展覽無涵蓋公立大學名單，吸引力比預期低，又稱其任教中學有意到台灣升學者近年有上升趨勢，主要是台灣的大學可選修科目較多。

學校職員：主辦方提不能用「國立」「全國」

去年有台灣媒體稱「香港官方」要求台灣公立大學不能以「國立」頭銜參展，本報亦拍攝到有參展大學用黑色筆塗掉宣傳品中「中華民國」、「國家」等特定字眼。按記者昨於現場觀察，未發現類似情况。參展大學之一的職員馬小姐透露，主辦單位曾提醒字眼如「國立」、「全國」不能用，可用「全台」，而展覽前一個多月需提交宣傳預覽圖給主辦單位。

本報向主辦的海外聯合招生委員會查詢，截稿前暫未有回覆，現場職員則表示不回應，強調「活動進行十分順利」。

一連兩日的「2024赴臺升學暨手作文創嘉年華」昨起在樂富舉行。13歲中二李同學與父母首次到升學展，熱愛台灣文化的他說每年都到當地旅遊，曾參觀數間台灣的大學，認為當地師生親切，加上語言相近，希望負笈台灣開拓視野。在旁的父親補充，台灣大學收費便宜，曾見私立大學一年學費只需6萬台幣（約1.5萬港元），具一定吸引力。

高中教地理的李老師說，近年該校學生升學台灣有上升迹象，舉例去年中六有3名學生有意赴台，今年增至8個，而台灣大學的科目選擇多，「想不到烘焙也能獨立成科」。

同場設文創攤 「10人僅兩人問升學」

海外聯合招生委員會過去數年在九展舉辦升學展，今年因九展重建轉到樂富一商場舉行，參展大學數目較最多有近百間大減，但同場增設10個文創攤位。參展大學之一的職員許先生稱，今年查詢數量比往年少，認為文創攤位令展覽「不像一個教育展」，故儘管有人流，10個人中只有兩人是認真詢問升學資訊。

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