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動植物公園多死一猴 早現異常被隔離無公布

【明報專訊】香港動植物公園疑出現類鼻疽爆發，上周日及一（13及14日）分別有8隻及一隻猴子死亡，昨晚康文署公布再多一隻猴子死亡，為松鼠猴，即一周內共10隻猴子死亡。署方在昨晚的死亡公布始披露上周三（16日）有多兩隻松鼠猴因反應異常被隔離，昨日死亡的松鼠猴是其中一隻，將解剖調查死因是否與之前死亡的相同。

動植物公園上周日一隻白臀長尾猴、一隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴死亡，上周一再多一隻白面僧面猴離世。康文署上周日稱另有一隻白臀長尾猴要接受觀察，前日文體旅局長楊潤雄公布初步確定9隻猴子是死於類鼻疽伯克氏菌引起的敗血病時，被追問該隻白臀長尾猴情况，楊稱穩定；有記者問餘下猴子是否已確定無發病風險、如何確保其他動物在園方有工程時不會再有同樣風險，則未有官員回答。

康文署昨公布，其中一隻隔離觀察的松鼠猴昨日死亡，漁護署會解剖化驗以確定死因是否與早前死亡猴子相同。

屬松鼠猴 將解剖關類鼻疽否

港府確認動植物公園猴子集體死亡源於類鼻疽爆發後，事件引起國際關注，美國《華盛頓郵報》及全國廣播公司新聞（NBC）均有報道。

康文署稱，會續關閉動植物公園哺乳類動物區，以監察園內動物健康，並為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意身體，現時相關人員健康。

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