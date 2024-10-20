便條貼自修室女生鞋 「想借您鞋」34歲漢被捕

康署：非自修室職員 職員定時巡館

事主母親上周三在facebook群組「沙田/馬鞍山之友」稱，女兒早前在沙田自修室離座時發現鞋頭被貼上字條，寫着「方便借您的鞋一用嗎？」至上周二（15日），女兒在自修室溫習時再被貼上兩張便條，遂乘其他人離座時離開。帖文附圖便條寫着「Hi，又坐係您對面，打攪了。上/想借您鞋一用…」事主母親稱，對方兩次均坐女兒對面的桌椅，估計從桌底空隙位置伸手貼便條在女兒鞋面，擔心女兒被該人認得，着其暫避免去該自修室，提醒其他同學注意自身安全，如遇類似男子要向職員反映。

警方表示，10月17日接獲46歲本地女子報案稱，一名男子疑於10月15日在沙田源禾路一圖書館向其16歲女兒作出滋擾行為。該名男子其後逃去。沙田分區特遣隊人員經調查後，同日晚上在沙田區拘捕34歲陳姓本地男子，涉嫌遊蕩。被捕男子獲准保釋候查，11月中旬須向警方報到。案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。

本報昨午到事發自修室了解，出入不需登記，一名保安在場巡視。而自修室每個座位有獨立間隔，桌底有空隙。中六林同學稱沒遇過類似事件，但認為做法變態，會報警讓警方跟進。同行周同學認為行為無聊、不太恰當，如屬朋友無所謂，但如屬陌生人所為會驚愕，會向職員了解。

警方稱，據香港法例，任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，而導致他人合理地擔心本身的安全或利益，即屬犯罪，一經定罪可判監兩年。警方呼籲，任何父母如懷疑子女遭滋擾，應立即報警。