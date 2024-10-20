陳國基談輸技術專才：可「做大個餅」增職位

稱高才條件佳

不信做外賣員留港

陳國基昨在商台節目《政經星期六》稱，透過「高才通」計劃來港者是年薪250萬元以上或世界百強大學畢業生，不會有人為做外賣員留港，相信本港提供免費教育與醫療，另有人才辦公室協助適應香港生活，可減輕人才及家屬適應難度。

政府擬在現有「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下，增設引入技術工種專才的渠道，陳國基期望可為各行業「做大個餅」，料可創造更多職位。他解釋，企業來港經營首要考慮人手是否充足，若本港人才不足，將難以吸引外來公司，行業便會因此萎縮。

談建第三醫學院

特首：快得幾多就幾多

至於將在北部都會區興建的第三間醫學院，特首李家超昨在港台節目《星期六問責》重申，期望可與現有醫學院「錯位發展」。他說現時本港每1000人僅有2.1名醫生，希望可追平先進城市2.5名或以上水平，形容新醫學院「一定要做」，並將以多元手段增加本港醫生比例。

他期望新醫學院建設「快得幾多就幾多」，又認為本港6年醫學士課程及1年實習的培養模式時間太長，冀新醫學院可收「第二學位」學生，盡快為市民服務，但強調需由專家決定。

（2024年施政報告）