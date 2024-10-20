稱卓永興領旅遊熱點組利廣集智慧

稱《施政》大量工作涉文體旅局

李家超昨在港台節目《星期六問責》表示，文體旅局部分工作屬新領域，需匯聚政府內部及社會力量，舉例由18區營造旅遊熱點，再由政府以中央層面探討可打造成代表香港的熱點。他說，參考打擊衛生黑點的經驗，相信由作為地區治理專組主席的副政務司長卓永興擔任發展旅遊熱點工作組組長，更能「將所有智慧集大成」，促進地區與政府交流並發揮統籌能力。

施政報告在附件點名文體旅局負責的《文藝創意產業發展藍圖》未能如期完成，李家超稱已指示局長「必須盡快完成這項工作」，並會親自監察進度，「文體旅局可尋求指導和協助」。李昨在商台節目《政經星期六》說，制定指標是為確保完成政府承諾，「不是為了交貨」，會接受因聽到新意見或有新元素出現等導致的延誤。

文體旅局長楊潤雄前日出席記者會時，多次被追問《藍圖》工作及「多次被特首公開點名催促」，楊回應「我又不是太覺他（李家超）好多次公開催促我」，重申因收到藝文界不同意見，需大規模修改藍圖，承諾「緊跟行政長官的指示」完成工作。

（2024年施政報告）