李籲各界自我革新 冀乘數效應 稱改革要顧「系統關係」 免興一利生一弊

稱不少人利益受損

改革有阻力正常

談及過去兩年改革感受，李家超昨在商台《政經星期六》稱：「壓力一定有，不論做政府或政策，特別出任行政長官。」被問到利益固化藩籬是否仍存在，他認為改革令很多人走出「舒適圈」，可能令不少人損失既得利益，故改革有阻力很正常，惟社會整體利益一定大於個人利益。他舉例政府擬為「簡樸屋」訂立標準，處理累積多年的劏房問題，都會遇到很多困難及挑戰，但社會已有共識處理問題，政府亦務實聽意見，確保能健康發展相關住屋需求。

至於如何判斷改革措施及方向是否正確，李稱本港目前各項世界排名提高，反映政策方向正確。他說香港獲菲沙研究所評為「全球最自由經濟體」，反映政府監管適度。

稱港多項世界排名升

顯政策方向正確

對於港大社工及社會行政學系講座教授葉兆輝月初稱本港貧窮情况在各區「遍地開花」，李家超昨稱歡迎任何學術研究，但希望同時能指出什麼人符合「精準扶貧」對象，他認為精準扶貧應是「看到什麼人在隊尾就去隊尾幫忙，愈快幫忙就愈快消除這條隊」，才能實際幫助有需要者，包括現時政府聚焦處理三類人，即單親家庭、劏房戶，以及雙老、獨老或全家長者的住戶。

《施政報告》提出推廣「留學香港」品牌，包括透過獎學金等吸引境外學生來港升學，尤其東盟及其他「一帶一路」國家。李家超昨在港台節目《星期六問責》稱，很多人去外國留學，而擁有5間世界百強大學的香港，高等教育產業質素或與熱門留學地方差不多，認為多宣傳獨特優勢，亦可與其他地方競爭。對於本港生活成本較高，他以男女關係類比，稱喜歡某個女生「可以因她美麗，有些喜歡她賢淑，有些因為她有學識」，香港同樣有很多吸引之處，例如公共交通方便、價格及可靠度排世界第一。

明報記者

（2024年施政報告）