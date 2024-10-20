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港聞

港聞二

調查：河岸垃圾97%塑膠 主要食物飲品包裝

【明報專訊】綠色和平昨日發布《東亞河岸垃圾審計調查——香港》結果，早前在林村河及貝澳河收集到3263件垃圾中，97％為塑膠，4類包裝垃圾佔當中約七成，最多是食品包裝，其次是飲品包裝，但政府未有將食品包裝納入即將訂立的生產者責任計劃。飲品包裝的生產者責任制亦只聞樓梯響，未知能否如期趕及今年內提交法例草案。綠色和平項目主任譚穎琳認為，政府應從規管食物過度包裝入手，提供指引，並要求生產商有責任公布即棄包裝、產品數量及類別等，以便更全面制定相應政策。

綠色和平的團隊與參與調查的義工今年6月至9月分別在該兩條河的上、中、下游清理河岸10次，再按垃圾的物料、類型分類，發現食品（25.85%）、飲料（15.76%）、物流（15.73%）的即棄塑膠包裝，以及即棄塑膠容器和餐具（13.92%）等，共佔所有塑膠垃圾約七成。

團隊進一步識別飲品包裝垃圾，包括紙包飲品盒及膠樽上的品牌，主要為大型飲品生產商，包括維他奶國際集團（22%）、太古可口可樂（20%）及屈臣氏集團（香港）（17%）、景田（深圳）食品飲料集團（7%）等。

擬議生產者責任未納食品包裝

施政報告未提立法時間

去年施政報告訂立的KPI包括今年就生產者責任計劃向立法會提交條例草案，惟無提及納入食品包裝，只納入塑膠飲料容器、紙包飲品盒等，今年報告未有再提及立法時間，僅指該KPI「符合進度」，法例修訂工作、諮詢持份者及業界正在進行，法例草擬完成後會盡快提交立法會。

譚穎琳批評計劃「只聞樓梯響」，無確實實施日期、減量目標及重用率，認為回收以外，也要規範生產商在源頭減少即棄包裝數量，「只是回收要額外能源、運輸，或者回收後很多時候都不是做一個有用的物品」，認為回收非最終解決方法。譚續稱，即棄塑膠包裝、餐具等被棄置到環境，很可能分裂成微塑膠入侵生態系統及食物鏈，威脅人類健康。

環境局：包裝種類繁多 問題複雜

被問及為何不將食品包裝納入生產者責任制計劃，環境局回覆稱，食品包裝的物料種類繁多，而且涉及大量的製造商、進口商、分銷商及零售商，要在這方面制定生產者責任制存在不少的複雜性、可行性和有效性問題，故當局參考各地經驗，先擬訂指引協助業界嘗試減少包裝廢物，一旦時機成熟，會諮詢業界和公眾如何把食品包裝納入法定生產者責任計劃。

首階段管制即棄膠餐具及產品條例的適應期明天屆滿，譚稱政府「完全沒有公布目標」，敦促政府應有清晰藍圖，列明減少相關產品的目標數量，並定期檢討成效。對於新一份施政報告無再提垃圾徵費，譚表示失望，稱政策以「暫緩」作結果並不理想。

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