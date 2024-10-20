CCUS捕碳利用 封存地層深海 政府去年稱現階段難廣泛應用

資料顯示，現時全球最大的碳捕獲和儲存二氧化碳工廠位於冰島，2021年9月開始運作，每年可捕獲4000公噸二氧化碳，然而該技術需要消耗大量能源、土地及地下空間，政府於去年3月回覆立法會議員提問時曾表示，由於香港的可再生能源及土地資源非常有限，現階段難以廣泛應用類似技術。

天文台去年發表文章，稱人為排放的二氧化碳約有四分之一被海洋表層吸收，帶來海洋酸化等環境問題，加上海水中的二氧化碳濃度較空氣高出逾100倍，美國麻省理工學院正在研發以電化學電池（electrochemical cells）從海水中抽取二氧化碳，排放回大海的海水不含二氧化碳。

「被捕」二氧化碳 可用於飲品燃料

二氧化碳可以從不同途徑捕捉，包括直接從空氣捕獲（Direct Air Capture, DAC）、發電廠及工廠等排放源，以及海洋等；當中從空氣捕獲二氧化碳涉及耗用大量能源，成本效益較低；把工業設施排放的廢氣抽出二氧化碳，可針對集中排放的二氧化碳，效益相對較高。至於被捕獲的二氧化碳，除了封存，亦可應用於飲品、建築材料、航空燃料，以及製造塑膠等。

（城市保育）