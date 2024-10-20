首引入碳捕獲 環保磚封存二氧化碳 應用新建材 發展局：持開放態度

明報記者 馬耀森

料可申請碳信用交易 環保磚增值

位於屯門龍鼓灘的環保磚廠利用本地回收的玻璃樽，經打碎後製造水泥和環保地磚。環保磚在本地製作，本身已是低碳建材，應用於本地工務及私人項目，例如鋪路磚。該廠有見近年外國碳捕獲技術應用於建材，認為本地建材亦可透過該種技術減碳，更可申請認證，建立碳信用（carbon credit），在碳交易平台買賣，增加收入來源，換言之，環保磚的價值不只「磚頭」本身，其碳信用亦產生價值。

港交所於2022年10月成立了碳交易平台CORE CLIMATE，供有需要買賣碳信用額的企業作為交易平台，售賣碳信用額的公司包括經營植林、風能及水力發電等業務。以CS Tech為例，該公司引入碳捕獲技術生產的環保磚，可以根據第三方認證機構，計算減排量，然後按各地交易平台的標準，將減排量轉成碳信用，並以平台制訂的價格買賣，企業可以透過購入碳信用抵消本身碳排放，甚至達到碳中和。

CS Tech Solution Limited創辦人陳俊允表示，該公司投資近千萬元，在屯門龍鼓灘的環保磚廠房毗鄰一幅約2萬平方呎土地引入碳捕獲設施。

碳捕獲技術進步 設施縮至貨櫃大小

他稱近年外國碳捕獲技術較以往先進，其中一項特點是規模可以縮小至一個貨櫃大小，佔地不多，做到「大有大減，細有細減」，配合磚廠產量。二氧化碳來源方面，陳稱並非空氣，而是磚廠運輸使用大量木卡板，該廠最近引入一部製造生物炭的設施，將木卡板及園林廢物再造生物炭，生產過程排放的氣體當中二氧化碳含量約7%，遠高於大氣中的0.04%。

磚孔收縮更堅固 水泥用量減

在生產生物碳過程排放含有高濃度二氧化碳氣體，會被輸送到碳捕獲的設施加壓，然後將二氧化碳分隔出來，再被注入正在加固的環保磚，令環保磚當中無數細孔收縮，可增加磚的堅固程度。陳俊允指出，環保磚注入二氧化碳可減少使用水泥，令環保磚強度與未加二氧化碳前相若，變相可減少使用水泥。他稱生產1公噸水泥就會排放1公噸二氧化碳，減少使用水泥亦可減碳。

陳俊允表示，由於現時產量不多，環保磚加注二氧化碳的成本較環保磚高出三四成，但他相信若大規模應用，如政府工務工程採用，成本就會下降，成為本港減碳的其中一種新方式。陳續稱，每平方米鋪路磚可減少約2.5公斤二氧化碳。以現時港島北長約9公里的維港海濱長廊推算，沿海濱鋪設一條1米闊的行人路，就可減少22.5公噸碳排放。

作為香港碳捕獲的開荒牛，陳俊允稱氣候變化下，全球致力研究以不同方式減碳，當中碳捕獲有機會成為未來減排的大趨勢。陳於本地開設環保磚廠，吸納回收玻璃樽，有條件引入碳捕獲技術，將廠內排放的二氧化碳封存，建立完整的循環再造經濟。

環團籲政府推動本土研發碳捕獲

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，氣候變化危機下，減排刻不容緩，除了以傳統方式減排，例如以潔淨能源發電，建築物節能等，但經濟及工業活動仍然會排放二氧化碳，各國積極試驗各種碳捕獲技術，部分減碳方式例如直接從空氣中抽取二氧化碳技術雖然未成熟，但他認為政府亦應推動本地研發碳捕獲技術，才可適時與外國技術接軌。

環境及生態局表示，現時政府環保採購清單涵蓋183種產品和服務項目，包括多項建築材料和設備如含回收玻璃物料的環保地磚。發展局則表示，雖然該局現沒要求工務工程使用與碳捕獲技術相關的建築材料或產品，但非常樂意從相關建築材料或產品的技術表現、市場供應、價格等因素，探討工務工程應用。

（城市保育）