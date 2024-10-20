北環主線料2034竣工 支線未提

【明報專訊】發展局提交立法會的文件亦有介紹新田科技城公共交通設施，涉兩條新鐵路及一條新公路，即港鐵北環線主線和北環線支線，以及北都公路。局方料北環線主線2034年竣工，北都公路（新田段）2036年開通，未提及北環線支線完工日期。翻查資料，北環線支線詳細規劃及設計原定今年展開，惟新一份《施政報告》透露延至明年初才開展。運輸及物流局長林世雄昨在記者會被問到北環線支線需否延期建成及最新時間表，他未有正面回應，僅稱落成時間可配合新田發展區主要發展。
北都公路料2036開通
文件顯示，新田科技城鐵路交通以3條鐵路線為骨幹，包括擬議的北環線主線和北環線支線，以及現有的港鐵落馬洲支線；另會有4條道路連接，即現有新田公路、粉嶺公路、新深路，以及擬議的北都公路。
運輸及物流局去年公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，表示北環線主線、北環線支線及北都公路（新田段）會於2034至2038年建成，北都公路（天水圍、古洞及新界北新市鎮段）則於2039年或以後建成。
林世雄：支線已與內地商規劃
發展局提交立法會的最新文件提出部分項目具體落成時間，連接錦上路、凹頭、 牛潭尾、新田及古洞站的北環線主線2034年完工，北都公路（新田段）則於2036年。
北環線支線連接新田、洲頭及深圳皇崗，為連接內地的跨境鐵路，惟文件未提北環線支線時間表。被問到北環線支線為何延至明年初才規劃，以及最新時間表，林世雄稱預計落成時間可配合新田發展區主要發展，又說當局已與內地成立專班作初步規劃及技術交流。