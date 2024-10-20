北環主線料2034竣工 支線未提

北都公路料2036開通

文件顯示，新田科技城鐵路交通以3條鐵路線為骨幹，包括擬議的北環線主線和北環線支線，以及現有的港鐵落馬洲支線；另會有4條道路連接，即現有新田公路、粉嶺公路、新深路，以及擬議的北都公路。

運輸及物流局去年公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，表示北環線主線、北環線支線及北都公路（新田段）會於2034至2038年建成，北都公路（天水圍、古洞及新界北新市鎮段）則於2039年或以後建成。

林世雄：支線已與內地商規劃

發展局提交立法會的最新文件提出部分項目具體落成時間，連接錦上路、凹頭、 牛潭尾、新田及古洞站的北環線主線2034年完工，北都公路（新田段）則於2036年。

北環線支線連接新田、洲頭及深圳皇崗，為連接內地的跨境鐵路，惟文件未提北環線支線時間表。被問到北環線支線為何延至明年初才規劃，以及最新時間表，林世雄稱預計落成時間可配合新田發展區主要發展，又說當局已與內地成立專班作初步規劃及技術交流。