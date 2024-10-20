科技城首階段申款300億 冀2026供地 林筱魯：涵幹道價偏高可理解 「片區」模式可省支出

設計三寶樹申款8490萬 立會周二討論

立法會發展事務委員會周二（22日）將討論兩項撥款申請。根據發展局文件，新田科技城第一期第一階段發展佔地約158公頃，主要涵蓋新深路東面靠近粉嶺公路的創科用地、未來因新皇崗口岸啟用而釋出的落馬洲邊境管制站用地、首批住宅和配套用地，以及一些關鍵道路和基礎設施，但不包括填塘。當局表示如獲立法會財委會批准撥款，土木工程拓展署今年底將陸續展開工程。

共涉158公頃 創科地佔43

公營屋逾5500單位 目標2031入伙

根據文件，首階段工程涉工地平整和基礎設施，初步估計涉款300億元。工程涉158公頃土地，創科用地佔約43公頃，可提供約156萬平方米創科樓面，目標2026年底提供首批經平整的創科用地。

此外，當局在新田站附近平整土地興建公營房屋及專用安置屋邨，涉及5500至6000伙，新增人口1.8萬至2萬，目標首批居民於2031年入伙。科技城全面發展後，將會提供約16萬個就業機會和約5萬個住宅單位。

至於三寶樹濕地保育公園，局方稱正做交通、生態、排污、景觀等技術評估，當大致完成相關勘查後，明年下半年將聘請顧問展開第一期詳細設計，並於24個月內分階段完成。

立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯說，表面上按發展面積計算，300億元撥款似偏高，但需考慮部分幹道納入項目，同時部分範圍位處軟泥地，工程挑戰大，故此理解政府有需要預留較多款項。他相信若科技城落實「片區開發」模式，工程支出可望減少，稍後會向當局了解日後運作模式。

劉國勳歡迎貫徹2026前不填塘

立法會發展事務委員成員、民建聯劉國勳認同政府稱採用「片區」發展可減省支出，同時相信可加快發展步伐。他歡迎政府貫徹2026/27年度三寶樹濕地保育公園生態友善魚塘建造工程展開之前不會填塘，促請當局向公眾清楚解說。

測量師學會會長林家輝支持撥款，稱倘落實「片區」模式，有利加快發展，因政府取得撥款後仍要做初步設計及勘察，之後又要做詳細設計，然後才可施工，且各項目也要逐一招標，故倘由發展商綜合開發和建設，可縮短文件往來時間及減省不少程序。

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