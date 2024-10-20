明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

科技城首階段申款300億 冀2026供地 林筱魯：涵幹道價偏高可理解 「片區」模式可省支出

【明報專訊】新田科技城環評報告正面對司法覆核挑戰，發展局昨日向立法會提交文件，為新田科技城第一期第一階段工程申請撥款300億元；另為建立三寶樹濕地保育公園第一期詳細設計申請撥款8490萬元。局方表示科技城計劃今年底展開，目標於2026年底提供首批土地，2031年可讓首批居民入伙。發展局長甯漢豪昨在記者會稱，倘新田科技城落實「片區開發」模式，可省回部分撥款開支（詳見A1）。香港測量師學會及有立法會議員支持撥款，相信「片區」模式可加快發展步伐。

設計三寶樹申款8490萬 立會周二討論

立法會發展事務委員會周二（22日）將討論兩項撥款申請。根據發展局文件，新田科技城第一期第一階段發展佔地約158公頃，主要涵蓋新深路東面靠近粉嶺公路的創科用地、未來因新皇崗口岸啟用而釋出的落馬洲邊境管制站用地、首批住宅和配套用地，以及一些關鍵道路和基礎設施，但不包括填塘。當局表示如獲立法會財委會批准撥款，土木工程拓展署今年底將陸續展開工程。

共涉158公頃 創科地佔43

公營屋逾5500單位 目標2031入伙

根據文件，首階段工程涉工地平整和基礎設施，初步估計涉款300億元。工程涉158公頃土地，創科用地佔約43公頃，可提供約156萬平方米創科樓面，目標2026年底提供首批經平整的創科用地。

此外，當局在新田站附近平整土地興建公營房屋及專用安置屋邨，涉及5500至6000伙，新增人口1.8萬至2萬，目標首批居民於2031年入伙。科技城全面發展後，將會提供約16萬個就業機會和約5萬個住宅單位。

至於三寶樹濕地保育公園，局方稱正做交通、生態、排污、景觀等技術評估，當大致完成相關勘查後，明年下半年將聘請顧問展開第一期詳細設計，並於24個月內分階段完成。

立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯說，表面上按發展面積計算，300億元撥款似偏高，但需考慮部分幹道納入項目，同時部分範圍位處軟泥地，工程挑戰大，故此理解政府有需要預留較多款項。他相信若科技城落實「片區開發」模式，工程支出可望減少，稍後會向當局了解日後運作模式。

劉國勳歡迎貫徹2026前不填塘

立法會發展事務委員成員、民建聯劉國勳認同政府稱採用「片區」發展可減省支出，同時相信可加快發展步伐。他歡迎政府貫徹2026/27年度三寶樹濕地保育公園生態友善魚塘建造工程展開之前不會填塘，促請當局向公眾清楚解說。

測量師學會會長林家輝支持撥款，稱倘落實「片區」模式，有利加快發展，因政府取得撥款後仍要做初步設計及勘察，之後又要做詳細設計，然後才可施工，且各項目也要逐一招標，故倘由發展商綜合開發和建設，可縮短文件往來時間及減省不少程序。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞