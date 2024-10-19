政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右

對於新一份《施政報告》措施，身兼特首政策組專家組成員的鄭永年指出，《港區國安法》及《基本法》23條未實施前，本港存在國安隱患，但現在相關法律已通過，認為政府應「踏踏實實，給香港老百姓做點事情」。他又說，香港現時面臨住屋、就業及新產業問題，相信北部都會區有助解決問題。鄭另指出，相較新加坡屬行政主導的「強政府」，港府執行力較弱，認為很多規劃不能過於宏大或過於理想，要確實可行，做出成績才獲得大眾認可，以助建構「強政府」。

鄭仲煊：倘新醫學院缺教員 或需流轉人手

《施政報告》亦提到籌建香港第三間醫學院。中大深圳醫學院院長鄭仲煊稱，若未能聘請高水平醫療人才到第三間醫學院任教，業界屆時或會以「音樂椅」流轉人手。他冀政府利用深圳與香港兩地的資源，培訓具國際水平的臨牀學生，以減輕香港醫療教育的成本負擔。