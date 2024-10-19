中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格

港澳台學生目前需按內地的「普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試」（簡稱全國聯考），或台灣「學測」成績入讀中大深圳。中大深圳協理副校長蔡小強表示，今年分別取錄20名香港及3名台灣學生，大部分在全國聯考「排名前幾十」。他又稱，校方明年起將擴展以文憑試（DSE）成績收生，不排除會面試甄選，但收生人數、收生成績等未有定案。

計劃建附屬醫院供實習 港行醫須考執業試

中大深圳醫學院長鄭仲煊昨日介紹該學院的6年制臨牀醫學學士課程稱，該科收生要求及資格與香港中大一致。對於學生無法到香港的醫院實習，以及需另考執照才可在本港執業，鄭仲煊稱，現正計劃興建有3000病牀的附屬醫院供醫學生實習，而內地病人眾多，對培訓臨牀技巧尤其重要，有信心學生完成課程後可考獲執照，與香港中大醫科生的水準相若。

根據中大早前公布，以5**為7分計算，醫學院取錄的最低分數為最佳6科33分，有37名醫科新生在DSE考獲40至42分。蔡小強稱，目前醫學院的DSE預計收生分數仍未有定案，但稱為免造成差異，料不會與香港中大課程的收分相距太遠。被問會否擔心與香港中大競爭，蔡稱兩校定位屬合作多於競爭，部分科目兩校均有開辦，但香港錄取名額較少，深圳中大則可以提供更多學額吸納學生。

去年有中大學生不滿深圳分校使用香港中大QS排名（國際高等教育信息機構）。蔡小強稱，深圳分校目前未有參與QS等國際機構排名，兩校亦無聯合排名，但不排除機構可能在採集數據時一併計算兩校。他表示理解家長、學生選校時會考慮大學排名，但現時校方不欲只專注發展排名，會朝院校目標發展，不排除在合適時候為機構提供數據，但目前未有參與國際排名的具體時間表。

校長徐揚生表示，有些院校因歷史短、未滿足要求而沒參與國際排名，強調中大深圳的師資、教學和學生質素不遜於其他院校。他又稱，全球大學都在競爭優秀學生，內地有很多產業及企業，相信學生實習及就業機會較香港優勝。

校長拒評段崇智 稱盧煜明將成「好校長」

對於中大校長段崇智及候任校長盧煜明的看法，徐揚生拒絕評論段崇智請辭及任內表現，但稱盧煜明非常謙虛，對中大很有感情，又提到自己與盧均在1997年加入中大，對盧有認識，認為對方可成為很好的校長。