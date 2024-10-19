含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥

曾供衛署診所及私院 出口澳門

衛生署昨晚公布，同意持牌藥物批發商顯榮行回收有關藥物，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，當局會密切監察回收。要回收的藥物含阿米替林，是用於治療抑鬱症的處方藥。根據顯榮行資料，上述受影響批次產品曾進口香港，由於受影響的14個批次Apo-Amitriptyline藥片含有高於或可能高於可接受水平的雜質N-亞硝基去甲替林（NNORT），基於實驗室測試結果， NNORT被列為可能令人類患癌的物質。

衛生署稱，藥物的海外製造商正回收上述批次產品，作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響產品。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答查詢。

要回收首款藥物為Apo-Amitriptyline 10毫克藥片，香港藥物註冊編號是HK-09273，批次包括RN6384、RR0266、RV1644、RW8597、TA6008、TF8585、TF8587及TF8589。第二款為Apo-Amitriptyline 25毫克藥片，香港註冊編號是HK-09274，批次包括RM8130、RR0781、RV1656、RW8691、TA6062，及TF8602。