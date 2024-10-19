司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌

被告廖祥輝（現年64歲）被控於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，危險駕駛私家車引致梁秀珍（78歲）死亡。辯方求情稱，被告於1982年考取駕駛資格，2011年起成為自僱送貨司機，對家庭關心盡責，平日會做義工服務長者。辯方稱本案不涉故意違規，在同類案件中嚴重程度屬輕，形容此次是「不幸事件」，被告對事主離世深感不安，重犯機率低。

錄10次違規 涵超速衝燈

法官嚴舜儀判刑時稱，危險駕駛引致他人死亡是嚴重罪行，上訴庭已指出一輛汽車在不負責任的司機手上可以是致命武器。嚴官說，涉案路段寬闊，不時有人在馬路上行走，被告無超速或失控駛上行人路，與前方車輛車速相若，但他因尋找車位而分心，以每小時21公里時速駛入事主的路線而不自知，直至碰撞為止。

嚴官認為適合以監禁15個月為量刑起點，被告無交通定罪紀錄，但過往有10次違規，主要為超速，另涉衝紅燈，曾接受駕駛改進課程；案發前一周被告曾超速，案發後再3次違反道路交通標誌。嚴官因被告不時做義工，減刑一個月，但不認為其駕駛紀錄良好，考慮其駕駛態度和相關紀錄，判他監禁14個月。

【案件編號：DCCC 769/23】