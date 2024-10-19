明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌

【明報專訊】78歲老婦前年在上環文咸東街推着手推車時被私家車撞斃，司機否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，日前被裁定罪成，昨日在區域法院被判囚14個月及停牌5年，另須自費完成駕駛改進課程。法官提到，被告案發後再因3次違反道路交通標誌被罰款，又稱駕駛者或會忘記若不遵從駕駛標準可殘害生命，而死亡無法彌補，對事主家人造成的傷痛會在判刑時一併考慮。

被告廖祥輝（現年64歲）被控於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，危險駕駛私家車引致梁秀珍（78歲）死亡。辯方求情稱，被告於1982年考取駕駛資格，2011年起成為自僱送貨司機，對家庭關心盡責，平日會做義工服務長者。辯方稱本案不涉故意違規，在同類案件中嚴重程度屬輕，形容此次是「不幸事件」，被告對事主離世深感不安，重犯機率低。

錄10次違規 涵超速衝燈

法官嚴舜儀判刑時稱，危險駕駛引致他人死亡是嚴重罪行，上訴庭已指出一輛汽車在不負責任的司機手上可以是致命武器。嚴官說，涉案路段寬闊，不時有人在馬路上行走，被告無超速或失控駛上行人路，與前方車輛車速相若，但他因尋找車位而分心，以每小時21公里時速駛入事主的路線而不自知，直至碰撞為止。

嚴官認為適合以監禁15個月為量刑起點，被告無交通定罪紀錄，但過往有10次違規，主要為超速，另涉衝紅燈，曾接受駕駛改進課程；案發前一周被告曾超速，案發後再3次違反道路交通標誌。嚴官因被告不時做義工，減刑一個月，但不認為其駕駛紀錄良好，考慮其駕駛態度和相關紀錄，判他監禁14個月。

【案件編號：DCCC 769/23】

相關字詞﹕區域法院 文咸東街 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害

上 / 下一篇新聞

智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
新醫學院目標明年底「有一些決定」
新醫學院目標明年底「有一些決定」
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
馬料水女子疑海泳溺斃
馬料水女子疑海泳溺斃
截聽秘密監察 平均時限去年新高
截聽秘密監察 平均時限去年新高
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新