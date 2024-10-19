家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU

姊盼知大橋有否做足安全措施

死者姊姊林小姐說，家中有6兄弟姊妹，死者為孻仔，與她和父母同住，其他成員已遷出。

開工送月子餐 回程出事

姊姊說，弟弟近兩三個月受聘於月子餐公司，每日早上約10時開工送飯，昨早在東涌完成第六張單後，如常駕車返葵涌寓所午睡，準備下午約4時再送晚餐，詎料途中出事。意外後，家人、朋友、中學老師、月子餐公司職員等共約20人到醫院了解事件。親友表示林桂堯為人樂觀，又說他駕駛態度好，車速不算快。

姊姊說，弟弟讀完毅進課程便投身社會，做過文員等不同工作。他考獲車牌已數年，有一定路面經驗，除了出事時駕駛的綿羊仔，以前還擁有一部「啡呤」電單車，不過數個月前駕駛該車避狗發生意外，全身無法動彈，一度留醫深切治療部（ICU），出院後弟弟聽她勸喻賣了該部車，只留下綿羊仔。姊姊說當時勸過弟弟連綿羊仔都不要再駕駛，但理解他「要搵食，（電單車）比較快同自由」，任送貨工作亦有即日出糧的好處，因此沒再逼他。姊姊說弟弟平時花費不多，約一半薪金交給父母作家用，比其他兄姊給的都要多。