明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU

【明報專訊】下周二（22日）便23歲生日的綿羊仔司機林桂堯昨遇車禍身亡，其姊說弟弟與母親同一天生日，一家人早前已吃飯慶祝，弟弟原計劃24日去台灣旅行慶生，但「正日嚟唔切等到」，從此天人永隔。姊姊說目前最希望還原真相，到底是弟弟看不到前面有「死車」，還是大橋管理公司沒做足安全措施。

姊盼知大橋有否做足安全措施

死者姊姊林小姐說，家中有6兄弟姊妹，死者為孻仔，與她和父母同住，其他成員已遷出。

開工送月子餐 回程出事

姊姊說，弟弟近兩三個月受聘於月子餐公司，每日早上約10時開工送飯，昨早在東涌完成第六張單後，如常駕車返葵涌寓所午睡，準備下午約4時再送晚餐，詎料途中出事。意外後，家人、朋友、中學老師、月子餐公司職員等共約20人到醫院了解事件。親友表示林桂堯為人樂觀，又說他駕駛態度好，車速不算快。

姊姊說，弟弟讀完毅進課程便投身社會，做過文員等不同工作。他考獲車牌已數年，有一定路面經驗，除了出事時駕駛的綿羊仔，以前還擁有一部「啡呤」電單車，不過數個月前駕駛該車避狗發生意外，全身無法動彈，一度留醫深切治療部（ICU），出院後弟弟聽她勸喻賣了該部車，只留下綿羊仔。姊姊說當時勸過弟弟連綿羊仔都不要再駕駛，但理解他「要搵食，（電單車）比較快同自由」，任送貨工作亦有即日出糧的好處，因此沒再逼他。姊姊說弟弟平時花費不多，約一半薪金交給父母作家用，比其他兄姊給的都要多。

相關字詞﹕交通意外

上 / 下一篇新聞

智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
新醫學院目標明年底「有一些決定」
新醫學院目標明年底「有一些決定」
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
馬料水女子疑海泳溺斃
馬料水女子疑海泳溺斃
截聽秘密監察 平均時限去年新高
截聽秘密監察 平均時限去年新高
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新