家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU

【明報專訊】下周二（22日）便23歲生日的綿羊仔司機林桂堯昨遇車禍身亡，其姊說弟弟與母親同一天生日，一家人早前已吃飯慶祝，弟弟原計劃24日去台灣旅行慶生，但「正日嚟唔切等到」，從此天人永隔。姊姊說目前最希望還原真相，到底是弟弟看不到前面有「死車」，還是大橋管理公司沒做足安全措施。
姊盼知大橋有否做足安全措施
死者姊姊林小姐說，家中有6兄弟姊妹，死者為孻仔，與她和父母同住，其他成員已遷出。
開工送月子餐 回程出事
姊姊說，弟弟近兩三個月受聘於月子餐公司，每日早上約10時開工送飯，昨早在東涌完成第六張單後，如常駕車返葵涌寓所午睡，準備下午約4時再送晚餐，詎料途中出事。意外後，家人、朋友、中學老師、月子餐公司職員等共約20人到醫院了解事件。親友表示林桂堯為人樂觀，又說他駕駛態度好，車速不算快。
姊姊說，弟弟讀完毅進課程便投身社會，做過文員等不同工作。他考獲車牌已數年，有一定路面經驗，除了出事時駕駛的綿羊仔，以前還擁有一部「啡呤」電單車，不過數個月前駕駛該車避狗發生意外，全身無法動彈，一度留醫深切治療部（ICU），出院後弟弟聽她勸喻賣了該部車，只留下綿羊仔。姊姊說當時勸過弟弟連綿羊仔都不要再駕駛，但理解他「要搵食，（電單車）比較快同自由」，任送貨工作亦有即日出糧的好處，因此沒再逼他。姊姊說弟弟平時花費不多，約一半薪金交給父母作家用，比其他兄姊給的都要多。
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