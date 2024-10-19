明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線

【明報專訊】青馬大橋昨午發生奪命車禍。綿羊仔電單車硬撼青馬巡邏車尾，22歲鐵騎士頭部重創昏迷，送院不治。家人稱他數個月前曾駕大馬力電單車遇車禍，一度留醫深切治療部，相信他經歷過嚴重意外後一定會更小心駕駛，盼盡快還原真相（見另稿）。消息稱，事發前該路段有路邊指示牌倒下，撞及途經的士，的士停在慢線待援。大橋管理公司表示，巡邏車停車處理事故，約半分鐘後發生意外，橋面3個「龍門架」有顯示左線封閉及亮起警告燈。運輸署十分關注事故，已要求營辦商調查及提交報告。

事發昨午12時許，22歲男子林桂堯（圖）駕駛綿羊仔沿青馬大橋往九龍方向行駛，其間撞向停在慢線的青馬管制區巡邏車尾，林頭及身體多處重傷，由救護車送往仁濟醫院，搶救約4小時後不治。現場所見，綿羊仔陷入巡邏車尾，嚴重損毁，尾箱飛脫，兩車之間地面留有血迹，頭盔、食物袋等散落一地。案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲目擊者致電3661 1348或3661 1446聯絡。

撞前未見嘗試切線減速

網上車cam片段顯示，涉事綿羊仔出事前至少經過3個龍門架，均顯示慢線有紅色交叉封路符號，第二、第三個龍門架亦有顯示三角形感嘆號標誌（前面有其他危險），惟綿羊仔繼續沿慢線行駛，直撞前方黃色巡邏車，其間未見嘗試切線或減速。巡邏車前方有一輛紅色的士，的士旁邊的職員疑聽到巨響，回頭張望。

指示牌倒下撞及的士

巡邏車往處理稱有閃燈

負責管理青馬大橋的交通基建管理合約有限公司回覆稱，控制室昨午得知青馬大橋往九龍方左邊安全欄旁，有一塊由外判商用作封路的「600米工程警告」指示牌倒置，職員隨即致電在場工作的相關工程外判商前往處理，控制室在事故前方3個龍門架上顯示相關警告燈號，提示駕駛者前面路段有危險、有關路段已封閉及須留意道路緊急交通情况。數分鐘後，從監察電視見到一輛的士停在相關路段，公司遂派巡邏車前往協助，巡邏車沿途亮起車頂閃爍警示燈。巡邏車停在該的士後方約20米，職員下車與的士司機聯絡，約半分鐘後，電單車從後撞上巡邏車尾。

相關字詞﹕交通意外

上 / 下一篇新聞

智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
智障女被殺案 母助性侵囚10年 官斥最惡劣案採最高刑期 「道士」依例判終身
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
道士求情稱真誠信事主邪靈上身 官質問「沒懷惡意？」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
鏡騷案 康署職員未料負重表錯 不知屏重「我哋毋須負責」
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
非本地本科生兼職時數地點撤限 人力顧問：對僱主具吸引力 內地生：大多工作要求永居身分
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
高收入人才首簽證延至3年 陳國基：創業需時計劃
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遏假學歷 將徹查涉案中介經手個案
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明
新醫學院目標明年底「有一些決定」
新醫學院目標明年底「有一些決定」
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品
馬料水女子疑海泳溺斃
馬料水女子疑海泳溺斃
截聽秘密監察 平均時限去年新高
截聽秘密監察 平均時限去年新高
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
的士十字路口相撼 一剷行人路撞舖閘
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
赴秘魯APEC會 陳茂波將訪紐約
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
家中孻仔下周生日 數月前炒車入ICU
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
司機撞死老婦囚14月 案發後三違交通標誌
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
含可能致癌雜質 抑鬱處方藥回收 籲勿擅停藥
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
滑翔傘遇大風失控 男子困山坡
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
中大深圳將納DSE生 可報醫科 醫學院長：要求睇齊港校 校方料符各地執業資格
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
政策學院鄭永年：社會分化才會爭論左右
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
天水圍26小學組聯網 邀專家提升教育質素
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣交會展商憂美增關稅 客戶較有實力者 更擔心當地經濟衰退
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州甲廈空置率租金按季回落
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
九市速遞：廣州揭幕 「灣區音樂匯」穿越古今中西
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
灣區手記：考車手記2 ／文：尚東美
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】邵家輝提控煙損經濟 盧寵茂：舊瓶舊酒 衛生委會鬥嘴 叫有具體方案再畀意見
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】記者問板球場 會後未熄咪 卓永興：幾多人玩cricket？ 楊潤雄：佢自己鍾意打
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】廉署高層反貪劇粉墨登場
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新
【Emily】灣仔海濱水幕匯演 林世雄：展現創新