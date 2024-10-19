撼泊慢線青馬巡邏車 鐵騎士亡 前者處理事故 大橋龍門架有顯示封線

事發昨午12時許，22歲男子林桂堯（圖）駕駛綿羊仔沿青馬大橋往九龍方向行駛，其間撞向停在慢線的青馬管制區巡邏車尾，林頭及身體多處重傷，由救護車送往仁濟醫院，搶救約4小時後不治。現場所見，綿羊仔陷入巡邏車尾，嚴重損毁，尾箱飛脫，兩車之間地面留有血迹，頭盔、食物袋等散落一地。案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲目擊者致電3661 1348或3661 1446聯絡。

撞前未見嘗試切線減速

網上車cam片段顯示，涉事綿羊仔出事前至少經過3個龍門架，均顯示慢線有紅色交叉封路符號，第二、第三個龍門架亦有顯示三角形感嘆號標誌（前面有其他危險），惟綿羊仔繼續沿慢線行駛，直撞前方黃色巡邏車，其間未見嘗試切線或減速。巡邏車前方有一輛紅色的士，的士旁邊的職員疑聽到巨響，回頭張望。

指示牌倒下撞及的士

巡邏車往處理稱有閃燈

負責管理青馬大橋的交通基建管理合約有限公司回覆稱，控制室昨午得知青馬大橋往九龍方左邊安全欄旁，有一塊由外判商用作封路的「600米工程警告」指示牌倒置，職員隨即致電在場工作的相關工程外判商前往處理，控制室在事故前方3個龍門架上顯示相關警告燈號，提示駕駛者前面路段有危險、有關路段已封閉及須留意道路緊急交通情况。數分鐘後，從監察電視見到一輛的士停在相關路段，公司遂派巡邏車前往協助，巡邏車沿途亮起車頂閃爍警示燈。巡邏車停在該的士後方約20米，職員下車與的士司機聯絡，約半分鐘後，電單車從後撞上巡邏車尾。