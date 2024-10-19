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港聞

港聞二

教學助理與15歲學生性交罪成 官：口供匪夷所思

【明報專訊】男教學助理涉一個月內六度到訪女學生居所，與對方性交和要她口交等。被告否認各3項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪及與16歲以下女童非法性交罪，昨在區院裁定全部罪成。法官稱被告無職務因由要去學生寓所，他解釋玩貓、與事主聊天和修理電腦的證供令人「難以置信」，遭事主勒索一說更「匪夷所思」。案件押後至11月1日判刑，待索取事主創傷報告和被告心理報告。

辯方指事主胞姊證供不一

官：事主年輕會掩飾正常

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理，被控2023年2月1至21日在將軍澳某單位犯案。被告審訊中有作供，亦在警誡下招認。辯方審訊時挑戰X的證供，力陳X不確定事發日期和次數，法官李俊文認為此為旁枝末節，與審訊主要議題無關痛癢，而且X能交代猥褻及性交情節。

辯方另說X與胞姊Y證供有不一致之處，例如二人對被告有否戴安全套說法不一。法官稱X年輕，被告是較年長的職員，她在家人面前有輕微程度掩飾是人之常情、可以理解，不會因而推翻X的指控，接納她是誠實可靠證人。法官就被告的招認給予比重，他錄口供時表現從容、有問必答，回憶涉案行為時更有「回味」神情，並嘗試示範手淫動作，裁定他無遭警方威迫利誘。

官：被告錄口供時露回味神情

根據X住所大廈閉路電視片段，被告6個不同日子與X一同進入大廈，再獨自離開，他解釋是要玩貓、與X聊天和修理電腦，又說被X勒索6萬元。法官稱被告非專業維修人員，又無帶維修工具到訪，本已可疑，且他作為成年男性應特別小心，不會與X獨處，更遑論上她家，裁定被告有與X作猥褻行為和性交。

【案件編號：DCCC 545/23】

相關字詞﹕區域法院 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為 與16歲以下女童非法性交 教學助理

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