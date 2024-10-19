截聽秘密監察 平均時限去年新高

連續兩年未言短期個案佔比

與此同時，報告過去會披露法官批出截聽時限不多於一個月所佔的比例，但本報發現，有關比例已連續兩年無再披露。2006至2021年間批出的截聽授權中，八成以上的時限在一個月或以下，個別年份達九成。

法官批出截聽及秘密監察授權的平均時限連續兩年創新高。據年報，法官去年批出截聽授權的平均時限約57日，高於2022年的49日，也較2006年起普遍為30日高；去年法庭批出為期最長一次的截聽授權更達92日，幾乎是法例3個月的上限，最短則約數日。

申請1111截聽41監察 全獲批

去年經法庭批出的秘密監察，授權的平均時限約70日，除較2022年的平均60日長，也明顯高於2006至2021年水平，早年秘密監察授權普遍維持不多於20日。去年經法庭批出最長的秘密監察約90日，也貼近法例3個月上限，最短則約28日。

拘300人 較前年高三成

執法部門年內共向法庭提出1111宗截聽及41宗秘密監察申請，全數獲批，另有5宗行政授權監察同獲執法部門批准，涉及的調查罪行包括販運危險藥物、賄賂、搶劫、串謀詐騙、妨礙司法公正等罪行。因截聽及秘密監察遭逮捕的目標及非目標人物共300，較前年234人高出近三成。

報告提及年內發生4宗異常事故，其中一宗執法部門截聽一目標人物的電訊設施，在兩個當局用來處理截聽的伺服器中，有執法人員忽略系統提示，只在其中一部伺服器保存截取成果，於兩個月的行動後發現另一部伺服器無保存截聽成果。行動當時被評估相當可能會取得涉法律專業保密權的資料，按法例須保存及經法官檢查。

楊振權同意執法部門調查結果，認為事故不涉用心不良，認同部門向人員口頭警告及事後改善措施恰當。