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港聞二

海關檢1.7億元走私貨 涉華為等電子產品

【明報專訊】海關偵破利用遠洋船走私案件，在兩個準備運往菲律賓的貨櫃內檢獲總值約1.7億元走私電子產品，品牌包括華為及榮耀，相信不法分子利用迂迴路線將高價貨品走私回內地，料可逃稅約2200萬元。

料運菲律賓再往內地

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃表示，透過風險評估及情報分析，海關上月24日於一艘前往菲律賓的貨船上，揀選其中兩個貨櫃查驗，該兩個貨櫃報稱運載塑膠保護箱。由於報稱的貨物種類比較罕見，而據文件顯示，兩貨櫃報稱重量均為25噸，據調查所知，一般運載膠製品的貨櫃，重量通常不會超過20噸，而且菲律賓本地市場亦有膠製品供應，利用海運輸入不合乎成本效益，故此引起海關注意，進一步檢查。

海關透過X光發現貨櫃內貨物影像不一致，顯示並非運載單一物品，開櫃查驗並無發現報稱的塑膠保護箱，但檢獲大批未列艙單貨物，包括全新的手提電話、電話配件、智能手表及平板電腦等，總值約1.7億元。據海關展示檢獲的貨物，包括華為智能手表HUAWEI WATCH FIT 3、榮耀平板電腦HONOR Pad 9及榮耀智能手機HONOR X8b等。

翁兆灃稱，由於內地市場對電子產品需求甚殷，不排除走私分子為逃避偵查，採取迂迴路線，先將貨物走私到菲律賓，再偷運往內地。海關會繼續調查貨物來源及最終目的地，案件仍在調查，暫未有人被捕。

相關字詞﹕海關 走私

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