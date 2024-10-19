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失業率維持3% 勞聯促振零售餐飲 孫玉菡料勞工市場續偏緊 林振昇籲適時調整外勞額

【明報專訊】本港最新的7至9月失業率維持3%，就業不足率不變，維持1.2%，與今年6至8月相同。勞工及福利局長孫玉菡稱，隨經濟持續增長，整體勞工市場短期內應維持偏緊，儘管各行業就業情况或因其業務表現而有所不同。勞聯主席林振昇昨表示，本港整體失業率相對平穩，惟零售業、餐飲業及建造業的失業率較嚴重，建議政府刺激旅遊市道，增加工務工程項目數量及適時調整外勞數量等，短期內協助有需要業界渡過難關。

勞處11月中招聘會50企參與

政府統計處昨發表最新勞動人口統計數字，其中未經季節調整的失業人數，由今年6至8月約12.2萬，下跌至今年7至9月約12萬；至於同期就業不足人數則由約4.75萬下跌至4.6萬。當局表示，勞工處今年11月13至14日舉辦共創多元文化工作間招聘會，約50個僱主將參與，呼籲求職者可在處方網上平台獲取更多空缺資訊。

身兼選委界立法會議員的林振昇表示，社會對經濟前景不太樂觀，私人發展商減少私營工程項目，從業員開工日數較以往少，月均收入亦降，建議當局增加工務工程數量，以彌補私營工程數量減少。政府去年7月推出建造業輸入勞工計劃，配額上限1.2萬，林認為配額「未必需要用盡」，若某工種失業率或就業不足率超過某個水平，便可暫停相關工種外勞以保障本地勞工權益。

《施政報告》推出多項推動旅遊業措施，包括吸引中東及東南亞的旅客，及成立「發展旅遊熱點工作組」，加強跨部門統籌及發掘潛力旅遊景點等。林振昇稱，本港自去年初通關後，旅客數目逐步恢復，在政府繼續推出措施刺激旅遊業下，即使疫後較少出現大量購物的旅遊模式，相信旅客人數增多也有助提升零售及餐飲業的表現。

領綜援個案按月減0.4%

另社署昨公布，上月整體領取綜援個案錄約19.7萬宗，較8月減少758宗，按月跌0.4%。其中低收入類別錄得1425宗，按月減少2.9%；單親類別逾1.9萬宗，按月減少1.4%；失業類別則錄得逾1.6萬宗，按月減少0.7%。

相關字詞﹕政府統計處 勞工及福利局 失業率

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