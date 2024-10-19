新醫學院目標明年底「有一些決定」

昨日立法會衛生事務委員會會議上，新民黨議員李梓敬支持籌建第三間醫學院，關注工作組時間表及籌建路線圖，亦查詢當局預估花費多少公帑。

盧寵茂稱，開設第三間醫學院需投入大量資源，期待各院校於建議書提出創新方案籌集資金及營運醫學院。

議員倡九龍覓教學醫院 盧寵茂：人口跌

政府將於北部都會區牛潭尾預留土地發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。民建聯李慧琼表示，北都建設需時，關注當局會否鼓勵院校利用現有醫療體系；議員林順潮則表示，九龍區人口多，建議考慮於該區揀選醫院升級為教學醫院，亦可加快籌建進程。

盧寵茂回覆稱，九龍區未來面對人口老化、人口數量未來甚至會下跌，而北都未來人口增長最大，須建設醫療設施，長遠看是第三間醫學院最好選址，故當局提出預留土地發展教學醫院，若院校希望能加快醫學院投入運作進程，須自行提出方案，當局持歡迎態度。

理大今年初表示已向政府提交建議書，計劃在北都成立醫學院，初步計劃招收約100名醫科生，最快五六年後展開。科大亦已成立小組制訂初步建議書。浸大則稱會積極探討籌建醫學院。

（2024年施政報告）