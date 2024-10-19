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規管私院被疑損收費自由 盧寵茂：可天價但要透明

【明報專訊】新一份《施政報告》提出明年將組織專業平台制訂公私營醫療服務臨牀指引，另擬立法規管私營醫療收費透明度。立法會衛生事務委員會昨討論《施政報告》相關措施，有議員關注規管可自由定價的私家醫院收費或有阻力，醫衛局長盧寵茂強調，政府並非要限制收費，「（私家醫院）定天價都可以，只要病人事先知道」，僅希望做到收費透明，否認干預自由社會。盧又稱將就有關立法諮詢保險業界等其他持份者。

廚師發辦為喻 應預先知價

身兼行會議成員的自由黨議員張宇人稱，香港屬自由社會，私家醫院應可自由定價，關注改革有困難，認為長遠而言需更多私家醫生競爭，醫療服務價錢才會回落。盧寵茂稱，明白香港是自由社會，但當局亦須規管醫療服務，他以「廚師發辦」類比，廚師可決定食材，但市民會預先知道套餐價錢，而醫療服務亦是「醫生發辦」，由醫生提出做哪些檢查及治療，惟病人現時卻不能事先得知價錢，稱醫療服務可以是「天價」但須有透明度，「唔係話行到入去，做晒所有嘢先睇到張單」。盧又說，公私營醫療系統應達至同一標準，否認改革是干預自由社會。

保險界陳健波表示，近年私人醫療相關保險費加幅大，相信增加透明度、制訂醫療指標後，有助降低保費，建議當局向醫保公司查詢數據，亦憂改革有很大阻力，希望當局堅持。盧寵茂稱知道醫療改革不易，當局亦明白會面對困難及醫療通脹的嚴重，會迎難而上，並與業界多溝通。

設收費數據庫供公眾估算

醫衛局常任秘書長陳松青昨表示，目標是透過立法形式要求私營醫療機構向政府詳細提供收費數據及價目表等，政府將成立數據庫，讓公眾有較清晰收費估算。陳說，除諮詢醫療業界，亦會向保險業界在內其他持份者徵求意見。

至於政府將探討公立醫院收費架構及水平，盧寵茂昨稱需定期檢討收費，不過並非簡單增加所有費用，強調當局提出醫療改革目的是避免過度使用、誤用或濫用，料檢討收費後會「有加有減」，包括調高或被濫用的服務費用，亦會考慮「針對性補貼」長期病患、重症、有經濟困難人士。

明報記者

（2024年施政報告）

相關字詞﹕衛生事務委員會 張宇人 陳松青 私家醫院收費 盧寵茂 醫務衛生局

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