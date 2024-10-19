減酒稅遭斥缺酒害數據 丘應樺：醫療界料影響低預期

政府發言人回覆重申，已充分平衡推動經濟發展、維持公共財政穩健及保障公眾健康，引述2008年取消葡萄酒稅後去年人均飲酒量已降至撤稅前水平等，料潛在影響較輕。

稱平衡商界醫界 未來視數據調整

本身是衛生署前助理署長的程卓端昨出席now新聞台《時事全方位》稱，當局未充分掌握與酒害相關數據，例如經私營醫療系統酒害求診者，以及飲酒導致虐兒、家暴或工傷等數據，形容政府放寬烈酒稅「非常危險」。她重申任何分量的酒精都有害，良心企業理應提醒消費者酒精好處及壞處，惟未見坊間企業如此做。

邵家輝：85%沒減稅 料難旺市

立法會批發及零售界議員邵家輝昨於立法會衛生事務委員會稱，現時市面85%烈酒不在減稅範圍，料措施未能如業界期望帶旺市道；又稱葡萄酒稅分兩階段才全面取消，希望政府對烈酒稅未來路向「再諗諗」。

盧寵茂表示，今次主要放寬高價烈酒，對烈酒總消耗量影響有限，未來會繼續監測酒精對市民健康的影響。

（2024年施政報告）