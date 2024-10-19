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港聞二

百億母基金助科企 孫東：未來10年轉型黃金期

【明報專訊】《施政報告》提出以100億元設立「創科產業引導基金」母基金，以公帑引導市場資金投資指定策略新興及未來產業。創新科技及工業局長孫東昨在記者會稱，相關政策屬「重大思路變化」，目的是吸引更多社會資本與政府一同投資「具戰略意義的策略發展產業」，期望透過母基金未來5至10年內「匯聚過千億元資金」，投入香港創科產業。

孫東昨在《施政報告》相關政策記者會回應提問，形容未來5至10年是香港經濟轉型的黃金期及關鍵期，「資金」在未來的產業發展發揮「打通最後一公里」的關鍵作用。他形容，過程不能單靠政府投入，未來會在母基金按不同產業板塊設若干個子基金，然後按比例分配資金。

至於政府角色，孫東稱是「訂框架、訂規矩、訂目標」，並要吸引市場上的專業投資經紀人參與子基金運作，再透過他們運作及籌措資金，包括投資具體項目，將「槓桿效應」進一步放大。

稱內地相關基金「撬動」數十倍資金

政府消息人士早前解釋，設立引導基金是參考了內地、新加坡、美國及瑞士等地做法，而據政府掌握，截至去年內地共有2086個政府引導基金，目標引導資金規模為12.19億元人民幣（約13.3億港元），目前已到位資金達7.13億元（約7.8億港元）。孫東昨稱，過去8至9年內地在相關工作有不錯表現，「撬動」數十倍市場資金，他期望香港可通過相關措施為創科注入新動力。

建生命健康院 目標吸頂尖人才

創科人才方面，孫東稱要讓頂尖人才來港，關鍵在香港要提供舞台讓他們充分發揮。他說政府正建立生命健康研發院，各校正準備計劃書，其中重要指標為是否吸引到世界頂尖人才。創科局亦將向立法會提交文件，建議設「前沿科技研究支援計劃」，冀助大學在全球招收最好的人才。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕政府引導基金 孫東 創科產業引導基金

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