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遭追問特首點名提《藍圖》 楊潤雄：需大改 不覺屢被催

【明報專訊】特首李家超於《施政報告》點名《文藝創意產業發展藍圖》未如期公布，要求文體旅局長楊潤雄「必須盡快完成這項工作」。楊潤雄昨出席相關措施記者會時，四度被問到《藍圖》工作，其中有記者問及「多次被特首公開點名催促」，楊回應「我又不是太覺他（李家超）好多次公開催促我」，重申因收到藝文界不同意見，需要大規模修改藍圖，承諾會「緊跟行政長官的指示」完成工作。

稱特首說法「不需想太遠」

楊潤雄昨出席《施政報告》相關措施記者會時，多間傳媒都追問未完成《藍圖》原因，以及關注《施政報告》特別提及事件。其中有記者指楊被特首多次公開點名催促，楊稱「我又不是太覺他好多次公開催促我，《施政報告》有談『必須盡快完成這項工作』，跟着還有哪個情况？我可以解釋一下」。

他補充，李家超昨天在立法會特首答問會以旅遊為例談跨部門統籌，「大家要實事求是……我又不覺得當時有催促」，又認為「不需要想得太遠」。

因應藝文界有不同意見 盡快完成

施政報告提及6個未符關鍵績效指標（KPI）的項目，並稱有「可接納理由」，但不包括未完成《藍圖》一事。楊潤雄解釋，《藍圖》屬「指定項目指標以外」，會「緊跟行政長官的指示」盡快完成有關工作。他亦指出，因應藝文界有不同意見和社會經濟變化，需要大規模修改《藍圖》內容，重申會於年底前公布。他又強調，當局過去兩年推動文創產業「從來無停手」，舉例已重組文創產業發展處。

政府計劃成立「發展旅遊熱點工作組」，身兼組長的副政務司長卓永興表示，由他負責有助快速決定，若工作組日後有新思維，就會交由文體旅局跟進。楊潤雄則稱發掘旅遊熱點不能單靠文體旅局和旅發局，需各界及不同部門努力，副司長可發揮作用統籌不同政府部門。

被問大球場再檢視 楊：多盛事

另外，政府提出重新檢視大球場改建計劃。對於為何早知體育園啟用時間表及計劃，突然重新檢視大球場前途，楊潤雄稱因本港正着力發展盛事經濟，愈來愈多文化及體育盛事在港舉行，當局要考慮有否足夠場地或增建設施，配合香港發展需要。

明報記者

（2024年施政報告）

相關字詞﹕卓永興 發展旅遊熱點工作組 香港大球場 楊潤雄 文體旅局 文藝創意產業發展藍圖 施政報告

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